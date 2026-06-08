Araujo viajó a Barcelona para tratar una lesión y preocupa a Uruguay de cara al debut del Mundial 2026

La Selección de Uruguay sigue de cerca la evolución física de Ronald Araujo a pocos días del inicio del Mundial 2026 . El defensor dejó la concentración celeste en Montevideo y viajó a Barcelona para someterse a un tratamiento específico por una molestia muscular que pone en duda su presencia en el estreno del equipo de Marcelo Bielsa .

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La salida del zaguero fue consensuada entre el cuerpo técnico y el departamento médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que confirmó la decisión mediante un comunicado oficial . El objetivo es que Araujo sea atendido por especialistas que ya conocen su historial clínico y que han trabajado previamente con él.

Desde la federación remarcaron que el procedimiento cuenta con el visto bueno de todas las partes involucradas, en un intento por despejar cualquier especulación sobre diferencias entre la selección y el FC Barcelona respecto al manejo de la lesión.

Aunque Uruguay no brindó detalles sobre la gravedad de la dolencia , medios uruguayos coinciden en que el partido del 15 de junio ante Arabia Saudí aparece como una meta difícil de alcanzar para el defensor.

El defensor, Ronald Araujo continúa con trabajos específicos en España y crecen las dudas sobre su disponibilidad para el debut.

Las previsiones más optimistas apuntan a que podría reaparecer durante la fase de grupos, ya sea frente a Cabo Verde el 22 de junio o contra España el 26. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene cautela y evita establecer plazos concretos para su regreso.

La hoja de ruta de la Celeste

El seleccionado viajará este martes hacia México para afrontar la última etapa de preparación mundialista. La delegación aterrizará en Cancún antes de instalarse en Playa del Carmen, donde quedará concentrada durante la competencia.

La intención es que Araujo vuelva a integrarse al plantel antes de la partida, aunque su disponibilidad deportiva dependerá de la evolución que presente en los próximos días.

image Araujo, entre la recuperación y la cuenta regresiva. Su debut ante Arabia Saudí, en duda. Gentileza

Otra preocupación para Bielsa

La situación del defensor se suma al proceso de recuperación que atraviesa Giorgian De Arrascaeta. El mediocampista continúa trabajando para dejar atrás una lesión muscular en el gemelo derecho, mientras completa la rehabilitación de una fractura de clavícula sufrida semanas atrás.

Por esa razón, el jugador de Flamengo no entrenará con normalidad hasta el 12 de junio y también tiene comprometida su presencia desde el inicio en el debut mundialista. Pese a ello, el cuerpo técnico decidió mantenerlo dentro de la nómina definitiva al considerar que puede aportar durante el torneo.

Con el objetivo de acelerar la puesta a punto de De Arrascaeta, la selección incorporó a un integrante poco habitual: el fisioterapeuta Laniyan Neves, profesional de confianza del futbolista y miembro del cuerpo médico de Flamengo.

La gestión fue impulsada por el propio volante y recibió la aprobación tanto de la AUF como del club brasileño. Neves ya tiene experiencia trabajando junto a futbolistas uruguayos, ya que anteriormente acompañó a Nicolás de la Cruz en distintos procesos con la selección.

Marcelo Bielsa El entrenador argentino, Marcelo Bielsa, lo esperaría al defensor hasta último momento. Gentileza

Una pieza clave en el esquema celeste

La posible ausencia de Araujo representa un contratiempo significativo para Bielsa. El defensor acumula 27 partidos internacionales y se consolidó como uno de los pilares de la última etapa de Uruguay.

Titular en los amistosos más recientes y en gran parte de los compromisos de Eliminatorias, el central aparece como una de las piezas fundamentales del equipo que buscará protagonismo en la Copa del Mundo. Su evolución física será seguida de cerca por el cuerpo técnico en los días previos al estreno mundialista.