María Becerra llevó la bandera argentina al escenario en Barcelona y el momento se viralizó

La cantante María Becerra protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira por España al desplegar la bandera argentina durante un recital en Barcelona , un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Las imágenes difundidas por asistentes al concierto muestran a la artista saludando al público con la bandera sobre el escenario, mientras los espectadores respondían con aplausos y expresiones de apoyo. El video comenzó a circular en X, donde numerosos usuarios destacaron la reacción del público durante el espectáculo.

Entre los mensajes compartidos en la plataforma, una seguidora escribió: "En medio de una campaña mundial contra la Argentina, María Becerra no dudó en flamear la bandera de su país durante su show de hoy en Barcelona. Ella no fue solo a cantar, ella fue a hacer patria ".

La publicación fue acompañada por múltiples comentarios de apoyo hacia la cantante y su gesto sobre el escenario.

La presentación en Barcelona se produjo después de que la artista interpretara el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 , disputada entre Argentina y España .

Tras ese encuentro, María Becerra publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que manifestó su orgullo por el país y respondió a las críticas que, según expresó, recibió la Argentina luego del torneo.

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"No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto", escribió junto a una bandera argentina.

Además, invitó a quienes opinan sobre el país desde el exterior a conocerlo personalmente. "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa", expresó.

En el cierre de su mensaje, la cantante agradeció el respaldo de sus seguidores y recordó con emoción su participación durante el Mundial. "Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", concluyó.