Así cantó María Becerra el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

María Becerra protagonizó este domingo uno de los momentos más esperados de la previa de la final del Mundial 2026 . “La nena de Argentina” interpretó el Himno Nacional Argentino antes del encuentro entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

María Becerra será la encargada de entonar el Himno Nacional en la gran final frente a España

Lali respaldó a María Becerra antes de cantar el Himno en la final del Mundial 2026

Respecto al espacio para los artistas, primero fue el turno del Himno de Estados Unidos, interpretado por Jennifer Hudson . Luego el centro de la cancha dio espacio al show de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger .

Tras la presentación de la Copa en las manos de Mario Kempes y Andrés Iniesta, y el mensaje de apertura del actor Tom Cruise , llegó la entrada de los seleccionados finalistas. Luego de sonar el Himno de España en el estadio, fue el turno de María Becerra, que cantó ante el fervor de todos los argentinos presentes.

¡PIEL DE GALLINA! El emocionante momento del himno argentino en la gran final María Becerra fue la encargada de entonar las estrofas del himno nacional en la previa del partido decisivo del Mundial 2026. La emoción a flor de piel de los jugadores y el rugido de miles de argentinos en las tribunas crearon una atmósfera única e inolvidable antes de salir a buscar la gloria. Un instante donde se unieron la voz de todo un país y el sentimiento inquebrantable por la camiseta celeste y blanca.

La artista fue la elegida para representar al país durante la ceremonia inaugural del partido decisivo y su participación había generado una enorme expectativa desde que comenzaron a surgir versiones sobre su presencia en el evento.

Para cumplir con este compromiso, la cantante argentina debió reorganizar su agenda internacional. Luego de adelantar una presentación que tenía prevista en España, emprendió un viaje en avión privado rumbo a Estados Unidos para incorporarse a las actividades oficiales organizadas en el estadio.

El seleccionado argentino cantó el Himno Nacional en la previa del partido por la final del Mundial 2026.

La propia Becerra había anticipado el traslado con publicaciones en sus redes sociales, donde compartió imágenes desde el vuelo junto a una camiseta de la Selección Argentina y una pelota oficial del torneo.

Los ensayos que confirmaron su participación

Durante las horas previas a la final comenzaron a circular videos e imágenes del ensayo realizado sobre el campo de juego del MetLife Stadium. En esas grabaciones se la observó realizando pruebas de sonido mientras interpretaba el Himno Nacional Argentino, lo que terminó de confirmar oficialmente su participación.

Más tarde, la cantante también compartió en sus redes sociales un video desde el estadio acompañado por la frase: "Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional", despejando cualquier duda sobre su presencia en la ceremonia.

La elección de María Becerra para la ceremonia

La designación de María Becerra se conoció apenas horas antes de la final. Su nombre terminó imponiéndose entre distintas figuras argentinas que habían sido mencionadas en versiones periodísticas para interpretar el Himno, como Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

La artista, una de las cantantes argentinas con mayor proyección internacional, fue finalmente la encargada de abrir la ceremonia previa al encuentro que definió al campeón del Mundial 2026, en uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos.

Cabe mencionar también que la Sole publicó este domingo un video en el que lee una carta escrita a la Selección Argentina. "Hoy hagamos historia. Hoy hagamos folklore. Vamos Selección. Vamos Argentina", mencionó. Por otra parte, Lali le dedicó un mensaje a María Becerra y la Selección: “Vamos Selección, vamos Leo querido. Vamos María. ¡Vamos Argentina amada!“.