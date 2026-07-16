Final del Mundial 2026: quiénes son las artistas que podrían entonar el himno argentino ante España

Entre las opciones aparecen una referente del folklore muy cercana al plantel, una estrella pop que acompaña de cerca a un futbolista y dos de las cantantes urbanas más exitosas del momento.

En la previa de la final del Mundial 2026, comenzó a crecer la expectativa por saber quién entonará las estrofas del himno nacional argentino antes del comienzo del partido contra España.

Tras la clasificación a la final luego de vencer a Inglaterra, en las últimas horas comenzaron los rumores de las posibles artistas y entre ellas destaca una candidata. "El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es... Maria Becerra", revelaron al aire en el programa Sálvese Quien Pueda.

María Becerra podrá volver a usar la marca "La Nena de Argentina". web En el programa, el periodista Nicolás Peralta reveló que averiguó con el entorno de la cantante sobre si la información era cierta. “Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España porque está con una serie de recitales, le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo, no me lo termina de confirmar. No lo niegan ni lo afirman”, explicó.

Por el momento las versiones son solo un rumor. Entre las candidatas para cantar el himno también aparece Lali Espósito, quien ya entonó el himno en la final de Qatar 2022 y fue una de las más pedidas por los usuarios en las últimas horas en las redes sociales.

El look de Lali Espósito para cantar el himno en la final del Mundial Qatar 2022 Además, aparece el nombre de Tini Stoessel como posible candidata. Actualmente se encuentra siguiendo el Mundial de cerca y acompañando a Rodrigo De Paul en el torneo.