16 de julio de 2026 - 22:35

Final del Mundial 2026: quiénes son las artistas que podrían entonar el himno argentino ante España

Entre las opciones aparecen una referente del folklore muy cercana al plantel, una estrella pop que acompaña de cerca a un futbolista y dos de las cantantes urbanas más exitosas del momento.

Quién entonará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

Quién entonará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la previa de la final del Mundial 2026, comenzó a crecer la expectativa por saber quién entonará las estrofas del himno nacional argentino antes del comienzo del partido contra España.

Leé además

El único partido mundialista entre la Albiceleste y la Roja hay que viajar 60 años al pasado. Sucedió el 13 de julio de 1966, en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Ganó Argentina 2-1 con un doblete de Artime. 

Historial Argentina vs. España: ¿Cuántas veces se enfrentaron en Mundiales?

Por Redacción Deportes
El periodista español, admirador y amigo de Messi, describió la expectativa que genera el partido en Nueva York y sostuvo que el mundo del fútbol está frente a una final histórica.

Argentina y España definen el Mundial: el análisis de Cristóbal Soria, periodista español y confeso admirador de Messi

Por Sergio Faria

Tras la clasificación a la final luego de vencer a Inglaterra, en las últimas horas comenzaron los rumores de las posibles artistas y entre ellas destaca una candidata. "El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es... Maria Becerra", revelaron al aire en el programa Sálvese Quien Pueda.

María Becerra podrá volver a usar la marca

María Becerra podrá volver a usar la marca "La Nena de Argentina".

En el programa, el periodista Nicolás Peralta reveló que averiguó con el entorno de la cantante sobre si la información era cierta. “Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España porque está con una serie de recitales, le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo, no me lo termina de confirmar. No lo niegan ni lo afirman”, explicó.

Por el momento las versiones son solo un rumor. Entre las candidatas para cantar el himno también aparece Lali Espósito, quien ya entonó el himno en la final de Qatar 2022 y fue una de las más pedidas por los usuarios en las últimas horas en las redes sociales.

El look de Lali Espósito para cantar el himno en la final del Mundial Qatar 2022
El look de Lali Espósito para cantar el himno en la final del Mundial Qatar 2022

Además, aparece el nombre de Tini Stoessel como posible candidata. Actualmente se encuentra siguiendo el Mundial de cerca y acompañando a Rodrigo De Paul en el torneo.

Otro de los nombres que suena es el de Soledad Pastorutti, quien tiene una buena relación con Lionel Messi y es uno de los símbolos del folclore argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una argentina que vive en Australia salió a buscar festejos tras el pase a la final del Mundial 

Vive en Australia y salió a buscar festejos argentinos tras el pase a la final del Mundial y se hizo viral

Por Manuel Ferreyra
Una persona lleva una mascarilla mientras se observa humo de incendios forestales entre el horizonte de Manhattan y el Puente de Brooklyn desde el Paseo Marítimo de Brooklyn, en el distrito de Brooklyn de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de calidad del aire hasta el final del día del 16 de julio en Nueva York debido al humo de incendios forestales en Canadá que afecta la calidad del aire en varios estados de EE. UU.

¿Peligra la final del Mundial? Alerta en Estados Unidos por el humo de incendios forestales que azotan Canadá

Por Redacción Mundo
Slavko Vincic fue designado para arbitrar la final del Mundial 2026.

La FIFA designó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Lelé Adani, el relator italiano que siente a Argentina como propia y volvió a emocionarse con Messi.

El relator italiano que hizo suyo el corazón argentino: Adani, entre Maradona, River y la magia de Messi