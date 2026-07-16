Argentina y España definen el Mundial: el análisis de Cristóbal Soria, periodista español y confeso admirador de Messi

Por primera vez en la historia, Argentina y España defenirán frente a frente una Copa del Mundo . La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York , enfrentará a dos de las selecciones que mejor fútbol desplegaron a lo largo del torneo y pondrá cara a cara a dos generaciones representadas por Lionel Messi y Lamine Yamal . La expectativa ya trasciende las fronteras de ambos países y convierte al partido en uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.

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En ese escenario, Cristoba Soria , uno de los periodistas más reconocidos de El Chiriguito , hincha del Barsa y fanático de Leo Messi analizó el choque entre los equipos.

El comunicador español, que días atrás había reconocido que "firmaba" una final entre ambas selecciones, celebró que ese deseo se hiciera realidad.

Fiel a su estilo, el periodista español abrió la entrevista con una frase contundente: "Al que le duela esta finalísima, que se rasque la cara fuerte", dijo entre risas. Para Soria, el cruce representa un escenario difícil de imaginar incluso para los más optimistas.

El único partido mundialista entre la Albiceleste y la Roja hay que viajar 60 años al pasado. Sucedió el 13 de julio de 1966 , en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra . Ganó Argentina 2-1 con un doblete de Artime.

El comunicador reconoció que todavía le cuesta dimensionar el momento que atraviesa el fútbol internacional.

"Ni en el mejor de los sueños podíamos imaginar una final entre España y Argentina", aseguró, antes de remarcar el valor simbólico de un encuentro que reunirá en el mismo escenario a Lionel Messi y a Lamine Yamal.

Según explicó, la expectativa no responde únicamente al nivel futbolístico de ambos equipos, sino también al peso histórico de sus principales figuras y al escenario elegido para la definición mundialista.

España llega confiada, pero espera un partido complejo

Soria entiende que el seleccionado español afronta el partido con optimismo luego de la contundente actuación frente a Francia. Sin embargo, advirtió que enfrente estará un rival con experiencia en este tipo de definiciones.

EFE

"Los españoles nos sentimos favoritos", admitió, aunque recordó que Argentina cuenta con un recorrido mucho más amplio en finales internacionales.

También anticipó un desarrollo muy disputado. En su visión, el conjunto argentino buscará imponer un encuentro más friccionado, mientras que España intentará sostener la posesión de la pelota y controlar el ritmo del juego.

"Cada selección tratará de llevar el partido al terreno donde se siente más cómoda", resumió.

Messi, lejos del último capítulo

Uno de los momentos más enfáticos de la entrevista llegó cuando se refirió a Lionel Messi y a las versiones que presentan esta final como una posible despedida del capitán argentino.

Soria rechazó por completo esa mirada y pidió dejar de instalar el debate sobre un retiro inminente.

"¿Por qué queremos mandarlo a casa? Hay otro Mundial por delante, hay una Copa América. Lo que hay que hacer es disfrutarlo", sostuvo.

Para el periodista, el foco debe estar en valorar la vigencia del rosarino y no en convertir cada gran partido en una cuenta regresiva hacia el final de su carrera.

Advierte. Lamine Yamal, tras el triunfo de España frente a Bélgica, afirmó que no está preocupado por sus números personales y los goles, que prefiere salir ganar el Mundial. EFE

Ganar o perder, sin dejar de disfrutar

Más allá de su identificación con España, el panelista aseguró que vivirá la final con tranquilidad porque entiende que cualquiera de los dos campeones tendrá méritos suficientes.

Explicó que si el título queda para España será un motivo de enorme felicidad, pero que si Argentina vuelve a levantar la Copa del Mundo también lo celebrará por el significado que tiene Messi para la historia del fútbol.

"Si gana Argentina, lo interpretaré como que gana Argentina, no como que pierde España", afirmó.

Una chicana dirigida al Real Madrid

Como suele hacerlo en sus intervenciones televisivas, Soria también dejó espacio para la provocación.

Recordó sus críticas hacia parte de la afición del Real Madrid, a la que acusa desde hace tiempo de no reconocer la dimensión futbolística de Lionel Messi.

Según planteó, esos hinchas tendrán una situación inevitable el domingo: ver cómo uno de los dos jugadores que más cuestionan, Messi o Lamine Yamal, termina levantando la Copa del Mundo.

Con ironía, remató que no habrá forma de escapar de la transmisión porque, tratándose de una final mundialista, "no pueden poner un documental de animales". Para él, será una noche en la que el fútbol volverá a tener a Messi en el centro de todas las miradas.