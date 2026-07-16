El pantalón que usó Antonela Roccuzzo en Argentina-Inglaterra y es tendencia este invierno 2026

La empresaria combinó la camiseta albiceleste con una prenda de sastrería y zapatillas blancas para alentar a la Selección en el histórico triunfo obtenido en Atlanta.

Antonela Roccuzzo volvió a capturar la atención en el palco del Mercedes-Benz Stadium durante el partido contra Inglaterra. En medio de la euforia por el triunfo de La Scaloneta, la referente de moda marcó el ritmo de la temporada al elegir un pantalón sastrero blanco que redefine el concepto de elegancia deportiva.

Para esta cita mundialista, la rosarina optó por una estética que privilegia la caída fluida y la comodidad. El diseño seleccionado destaca por su corte amplio y líneas rectas, una elección que se aleja de los modelos ajustados para abrazar una silueta más relajada y moderna, ideal para el clima de alta competencia.

El diseño de tiro alto que domina la temporada El pantalón sastrero de Antonela cuenta con un tiro alto que ayuda a estilizar la figura, permitiendo que la camiseta titular de la Selección, usada en formato crop top, luzca de manera equilibrada. La elección del color blanco no es azarosa, ya que aporta una luminosidad que resalta los colores del equipo nacional y se posiciona como el tono base de este invierno.

Esta prenda refleja una transformación funcional en el consumo de moda actual. La razón por la cual la sastrería está desplazando a los textiles más rígidos en eventos informales radica en su construcción: los cortes de pernera ancha permiten una regulación térmica más eficiente y mayor libertad de movimiento, mientras que las pinzas y el tiro alto mantienen una estructura visual pulida que el jean no siempre logra.

¿Cómo combinó Antonela Roccuzzo zapatillas y sastrería? Para completar el estilismo, Roccuzzo sumó zapatillas blancas al tono. Esta combinación de calzado deportivo con pantalones de vestir confirma que la tendencia del 2026 apuesta por la versatilidad. Otras referentes como María Vázquez también han validado recientemente el uso de estos pantalones de caída fluida como el nuevo básico imprescindible para el vestidor urbano.