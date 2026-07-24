Netanyahu viajará a Washington para reunirse con Trump en medio de la escalada del conflicto con Irán.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , viajará el próximo lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en la Casa Blanca, en un encuentro que se producirá en medio del recrudecimiento del conflicto con Irán y de las tensiones en Medio Oriente.

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La visita fue confirmada este viernes por la oficina del mandatario israelí, que informó que el viaje se realizará por invitación de Trump , aunque no precisó cuántos días permanecerá en territorio estadounidense. Durante su estadía, Netanyahu también participará del funeral del senador republicano Lindsey Graham .

Se tratará del primer encuentro cara a cara entre ambos líderes desde febrero y desde el inicio de la guerra con Irán. La reunión llega en un contexto de creciente tensión regional, con Israel en estado de alerta ante la posibilidad de que el conflicto se extienda aún más hacia su territorio.

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump atravesó momentos de fuerte sintonía y también episodios de alta tensión.

A comienzos de junio trascendió que, durante una conversación telefónica sobre la ofensiva israelí en el sur del Líbano y Beirut, Trump perdió la paciencia con el primer ministro israelí : " Eres un puto loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Todo el mundo odia a Israel por esto ", le habría dicho.

Según publicó Axios y luego confirmó el propio presidente estadounidense, el mandatario llegó a recriminarle el impacto de las operaciones militares, en momentos en que intentaba impulsar un memorando de entendimiento como paso previo a un acuerdo con Irán.

Tras ese episodio, Netanyahu buscó bajar el tono de la disputa y aseguró que ambos gobiernos mantienen una relación estrecha y objetivos estratégicos comunes.

Líbano, otro eje de la agenda

Uno de los principales temas que abordarán Trump y Netanyahu será la situación en la frontera con el Líbano.

La reunión se producirá pocos días después de la visita del presidente libanés, Joseph Aoun, a Washington, donde reclamó el apoyo de Estados Unidos para garantizar la retirada total de las tropas israelíes del territorio libanés y avanzar en la implementación del acuerdo alcanzado entre ambas partes.

Israel sigue en conflicto con el Líbano.

Israel y el Líbano firmaron el 26 de junio en Washington, con mediación estadounidense, un acuerdo marco trilateral que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países.

El entendimiento contempla el repliegue gradual de las fuerzas israelíes y que el Ejército libanés asuma progresivamente el control de las denominadas zonas piloto. Sin embargo, según denuncian las autoridades libanesas, Israel continuó realizando operaciones militares y manteniendo presencia en sectores del país tras la firma del pacto.