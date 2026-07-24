Se cumple un mes del devastador terremoto en Venezuela: aparecen nuevos videos y se actualizó el balance.

A un mes del doble terremoto que sacudió Venezuela , familiares de las víctimas continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Entre túneles improvisados, altares levantados sobre el hormigón y el constante trabajo de voluntarios, decenas de personas se niegan a abandonar la búsqueda pese al paso del tiempo .

Afirman que hallaron sobrevivientes bajo un edificio derrumbado en Venezuela a un mes de la tragedia

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La escena se repite en Caraballeda , en el estado costero de La Guaira , una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio .

En los últimos días comenzaron a difundirse nuevos videos de aquella jornada , mientras vecinos y brigadistas continúan excavando con picos, palas y herramientas de protección, o sin ellas, entre los restos de edificios colapsados.

Esta semana un hombre renovó sus esperanzas cuando aseguró haber escuchado golpes provenientes del interior de un edificio derrumbado.

El aviso movilizó a voluntarios, bomberos y ambulancias, que desplegaron un operativo en el lugar mientras especialistas analizaban la posibilidad de que hubiera sobrevivientes.

El líder de una de las brigadas de rescate, Gómez Arroyo, explicó a la agencia EFE que también detectaron señales de calor mediante un escáner, pero aclaró que aún no hay certezas.

"El trabajo hay que seguir haciéndolo porque estamos en una situación en la que no podemos alarmar ni positiva ni negativamente. Existe algo llamado fe", sostuvo.

A pocos metros de allí, Javier Navarro, de 36 años, continúa buscando a nueve integrantes de su familia.

Hace apenas tres días logró recuperar los cuerpos de su madre y su abuela, que ya se encontraban en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, continúa excavando junto a otros familiares durante las noches para evitar las altas temperaturas.

"Tenemos que sacar a nuestra familia, así sea a pulmón, en las circunstancias que sea. Nosotros no podemos dejar a nadie atrás", afirmó.

Además, advirtió que no aceptarán que las tareas de búsqueda sean suspendidas. "No nos vamos a rendir. Que ni se les ocurra, porque nosotros no lo vamos a aceptar", aseguró.

El balance a un mes de los devastadores terremotos

El Gobierno venezolano informó que el doble terremoto dejó 5.398 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas damnificadas.

Sin embargo, las autoridades no difundieron una cifra oficial de desaparecidos. La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela estima que todavía hay unas 29.400 personas cuyo paradero se desconoce.

Terremotos en Venezuela. EFE

Frente a este escenario, Unicef advirtió que durante los próximos meses serán necesarios 65,7 millones de dólares para atender la emergencia humanitaria.

El organismo señaló que busca asistir a unas 470.000 personas, entre ellas 169.000 niños, mediante programas de salud, nutrición, acceso al agua potable, educación y protección infantil.

Además, alertó que los menores afectados enfrentan un mayor riesgo de sufrir angustia psicológica, violencia, negligencia, explotación y separación familiar.

Por su parte, el Banco Mundial estimó que los daños materiales provocados por el terremoto ascienden a 19.600 millones de dólares y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.