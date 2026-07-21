21 de julio de 2026 - 08:45

Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos subió a 5.278

El balance del Gobierno indica que hay más de 16.700 heridos y más de 17.900 personas continúan sin vivienda.

Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos subió a 5.278.

Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos subió a 5.278.

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EFE/ Ronald Peña R
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El balance de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela hace casi un mes volvió a subir. Las autoridades confirmaron este lunes que la cantidad de fallecidos ascendió a 5.278, luego de sumar otras 70 muertes en el último reporte oficial.

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La actualización fue informada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de un comunicado difundido en Telegram.

Más de 16.000 heridos y miles de personas sin hogar

Según el balance oficial, el número de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 17.907 personas continúan sin vivienda como consecuencia del desastre.

Rescatistas continúan en la búsqueda de víctimas fatales debajo de los escombros.

Rescatistas continúan en la búsqueda de víctimas fatales debajo de los escombros.

Además, 23.587 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, en tanto que 128.324 familias recibieron asistencia por parte del Gobierno venezolano.

Los daños estructurales y las réplicas

El informe también detalla que los terremotos dejaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente.

Desde el doble sismo registrado el 24 de junio, las autoridades contabilizaron 1.405 réplicas.

Por otra parte, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó el viernes que el desastre generó aproximadamente 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación realizada conjuntamente entre el Gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cientos de edificios destruidos tras los devastadores terremotos en Venezuela.

Cientos de edificios destruidos tras los devastadores terremotos en Venezuela.

En paralelo, el Gobierno inició este lunes la entrega de nuevas viviendas para las familias damnificadas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de los primeros departamentos destinados a más de 240 familias afectadas por el terremoto.

Durante el acto, la funcionaria anunció que las entregas continuarán de forma mensual y aseguró que el objetivo es alcanzar 4.000 viviendas nuevas para diciembre de este año.

Además, adelantó que para 2027 esperan superar las 10.000 viviendas recuperadas, muchas de ellas correspondientes a edificios cuya construcción había quedado inconclusa antes del desastre.

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