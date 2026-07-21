Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos subió a 5.278.

El balance de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela hace casi un mes volvió a subir. Las autoridades confirmaron este lunes que la cantidad de fallecidos ascendió a 5.278 , luego de sumar otras 70 muertes en el último reporte oficial.

Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos ascendió a más 5.000 y evalúan planes de reconstrucción

Llamas desde el fondo de la tierra: el fenómeno geológico que mantiene en alerta a Venezuela

La actualización fue informada por el presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Rodríguez , a través de un comunicado difundido en Telegram.

Según el balance oficial, el número de heridos se mantiene en 16.740 , mientras que 17.907 personas continúan sin vivienda como consecuencia del desastre.

Además, 23.587 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios , en tanto que 128.324 familias recibieron asistencia por parte del Gobierno venezolano.

Rescatistas continúan en la búsqueda de víctimas fatales debajo de los escombros.

El informe también detalla que los terremotos dejaron 856 edificios afectados , de los cuales 190 colapsaron completamente .

Desde el doble sismo registrado el 24 de junio, las autoridades contabilizaron 1.405 réplicas.

Por otra parte, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó el viernes que el desastre generó aproximadamente 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación realizada conjuntamente entre el Gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cientos de edificios destruidos tras los devastadores terremotos en Venezuela. EFE

En paralelo, el Gobierno inició este lunes la entrega de nuevas viviendas para las familias damnificadas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de los primeros departamentos destinados a más de 240 familias afectadas por el terremoto.

Durante el acto, la funcionaria anunció que las entregas continuarán de forma mensual y aseguró que el objetivo es alcanzar 4.000 viviendas nuevas para diciembre de este año.

Además, adelantó que para 2027 esperan superar las 10.000 viviendas recuperadas, muchas de ellas correspondientes a edificios cuya construcción había quedado inconclusa antes del desastre.