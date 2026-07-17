Terremotos en Venezuela: la cifra de fallecidos ascendió a más 5.000 y evalúan planes de reconstrucción

El número de víctimas mortales por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.069, según el parte oficial difundido este viernes por el Gobierno venezolano.

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El informe difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , indica que 21.235 personas están siendo atendidas en 107 campamentos provisorios, y las personas sin vivienda alcanzan las 17.907.

Por otra parte, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta que 29.894 personas siguen sin ser localizadas, cifra que se mantiene estable desde hace una semana.

Las autoridades han atendido a 128.324 familias afectadas por los sismos.

Desde el 24 de junio se registraron 1.331 réplicas; la más sentida fue la del 10 de julio, de magnitud 3,9 en el estado La Guaira, la región más afectada.

Parte oficial sobre los daños por los terremotos en Venezuela Redes

Venezuela y la Comisión de la Unión Europea evalúan planes de reconstrucción

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, para revisar la cooperación internacional desplegada tras los terremotos y coordinar el apoyo de la Unión Europea en la etapa de recuperación y reconstrucción, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La agenda apunta a estructurar planes de contingencia para la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble sismo.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, aseguró que el 49% de las 2.400 viviendas y edificaciones inspeccionadas por la comisión presidencial fue declarado habitable, gracias a un sistema de clasificación técnica por semáforos.

Un 28% quedó en semáforo amarillo y requiere reparaciones de mampostería antes de permitir el regreso de las familias; el 22% restante permanece en semáforo rojo y será sometido a estudios para determinar si se refuerza estructuralmente o se reubica definitivamente.

El Gobierno venezolano y la Unión Europea evalúan un plan de reconstrucción edilicia EFE

En Brisas de Maiquetía comenzaron los trabajos de rehabilitación en 20 torres con 600 departamentos afectados. Las obras beneficiarán directamente a 659 familias —equivalentes a 3.041 personas— que hoy están fuera de sus hogares y podrán retornar cuando concluyan las reparaciones, puesto que los daños no comprometen la estructura principal.

La Unesco evalúa daños en la Universidad Central de Venezuela

Una delegación de la Unesco visitó la Universidad Central de Venezuela (UCV), patrimonio mundial desde el año 2000, para evaluar afectaciones tras el doble sismo. La recorrida incluyó la Plaza del Rectorado, la Plaza Cubierta, el Aula Magna y la Biblioteca Central.

Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, destacó que la UCV es un sitio icónico y una representación del genio humano, y subrayó su valor educativo y cultural. El embajador venezolano ante la Unesco, Ernesto Villegas, agradeció la rápida respuesta del organismo y la UCV para evaluar riesgos y planificar una recuperación integral.

Cámara de la Construcción propone subsidio directo y otras medidas

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) propuso entregar subsidios directos a los compradores mediante un certificado digital para seleccionar al promotor inmobiliario, informó su presidente, Gustavo García Carrasquero.

El gremio planteó crear una comisión técnica con ingenieros, universidades, academias y organismos estatales para evaluar urbanismos afectados; impulsar alianzas público-privadas para culminar proyectos habitacionales; y actualizar normas de urbanismo, diseño y construcción.

También propusieron exonerar impuestos en la transferencia de inmuebles a damnificados, eliminar temporalmente el IVA para materiales de construcción producidos en el país, establecer una tregua fiscal y arancel cero para la importación de maquinaria pesada y equipos, y reducir temporalmente el encaje legal coordinado con el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.