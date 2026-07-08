8 de julio de 2026 - 09:09

El emotivo cumpleaños de Lucas Gámez: su familia le llevó una torta al edificio donde continúa desaparecido

La familia del pequeño argentino que es intensamente buscado entre los escombros de un edificio en Venezuela lo homenajeó y mantienen la esperanza de que "vuelva a casa con vida".

El emotivo cumpleaños de Lucas Gámez: su familia le llevó una torta al edificio derrumbado donde continúa desaparecido.

El emotivo cumpleaños de Lucas Gámez: su familia le llevó una torta al edificio derrumbado donde continúa desaparecido.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este martes, Lucas Gámez, el niño argentino que permanece desaparecido tras el doble terremoto que sacudió Venezuela hace dos semanas, cumplió 9 años mientras continúa la intensa búsqueda entre los escombros del edificio donde quedó atrapado.

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En una conmovedora escena, familiares, rescatistas y allegados le cantaron el feliz cumpleaños de manera simbólica frente al edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados hace 14 días.

Lucas Gámez, el pequeño que es intensamente buscado en Venezuela tras los terremotos.

Lucas Gámez, el pequeño que es intensamente buscado en Venezuela tras los terremotos.

Lucas se encontraba junto a sus tíos dentro del edificio cuando ocurrió el derrumbe y desde entonces es intensamente buscado por los equipos de rescate.

Una torta y un pedido: "Que vuelva a casa con vida"

La madre del niño, Blancalida Martínez, llevó una torta con una vela encendida hasta las inmediaciones del edificio derrumbado, donde varias personas que participan de las tareas de rescate se sumaron al emotivo homenaje y le cantaron el cumpleaños.

A través de sus redes sociales, la mujer publicó: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida", escribió junto a imágenes del homenaje.

Además, difundió un video grabado por los compañeros de escuela del niño, quienes le enviaron mensajes de aliento y expresaron su deseo de volver a verlo.

El padre de Lucas, Marcos Gámez, explicó que las tareas de rescate siguen avanzando, aunque todavía resta remover una importante cantidad de escombros.

"Todavía falta un trabajo de remoción de escombros importante. Luego analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon nuevos a raíz de esta remoción", señaló.

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