El drama que vive Venezuela luego de los terremotos ha dejado un innumerable cúmulo de emociones, angustia, dolor y desesperación. Pero en ese marco de desolación, surgieron héroes impensados que rápidamente ganaron protagonismo: los perros rescatistas.

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Estos expertos de 4 patas adquirieron una relevancia fundamental al lograr rescatar personas con vida, aunque también pueden indicar, bajo los escombros, dónde hay personas fallecidas. Bart, un perro argentino , emocionó al encontrar a dos niños con vida, tras varios días bajo los restos de una edificación.

Mendoza está ubicada en plena zona sísmica, y eso hace inevitable preguntarse si la provincia también cuenta con estos fieles especialistas, capaces de detectar lo que el hombre e incluso la tecnología no. Fue así que nos adentramos en el mundo del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza y supimos que en la provincia hay 54 perros entrenados para eso.

En el Gran Mendoza hay 18 canes entrenados para estas búsquedas, tres de ellos pueden identificar el lugar donde hay personas sin vida, ya que requieren un entrenamiento especial. Se le denomina RH, por restos humanos.

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas. Entrenamiento del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza.

La sede del Cuerpo de Cenes de la Policía de Mendoza se encuentra en Mayor Drummond, en Luján de Cuyo. Allí viven los 18 expertos caninos, son perros raza ovejero alemán , aunque hay de lo que se llama diferentes líneas dentro de esa raza y se distinguen por el color y características del pelaje.

Ariel Strawichz, jefe del Cuerpo, explicó que la dependencia se divide en oasis: el oasis centro que es Mendoza, Valle de Uco, zona este y el sur.

“La raza que más utilizamos es la del ovejero alemán, porque es una raza histórica en la zona, aunque en el este también tienen pointer, que es otra raza que se adapta muy bien al rastreo”, detalló.

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas. Entrenamiento del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

“Es un animal que ha dado muy buena referencia en cuanto al adiestramiento, en cuanto a la docilidad, el aprendizaje, es un perro muy inteligente”, subrayó. Además, sumó que tienen más de 40 millones de glándulas olfativas, más que otros animales.

Explicó que los perros están todos capacitados para rastreos específicos, por ejemplo un elemento, una prenda o el olor o las sustancias que deja una persona. Pero además hay algunos especialmente preparados para búsquedas en grandes áreas.

Un vínculo especial con su tutor

Tienen sus caniles, cada uno con su nombre, donde pasan la noche. En el día, están en un patio de recreación, separados los machos de las hembras, donde actúan más como manada y eso hace que surjan líderes, al que el resto sigue.

El entrenamiento empieza pronto, alrededor de los seis meses y se extiende hasta el año y medio o 2 aproximadamente.

Son 28 efectivos los que trabajan en el lugar y cada uno de los perros tiene asignado un tutor. Ese es a él a quien responden y con quien establecen un vínculo especial. Pero hay tres personas más designadas como reemplazantes y que pueden cubrir los momentos en que este tutor no está.

Es una raza que vive alrededor de 13 a 14 años. Al pasar a retiro, se busca que tengan una familia que los reciba con los honores que merece y lo usual es que sea su tutor o alguno de ellos.

El oficial inspector José Medina es el entrenador de Uno, de tres años, quien ni bien lo vio, evadió un alambrado donde se encontraba con sus congéneres, saltó el cerco de casi dos metros y corrió a buscarlo para jugar, saltar, y estar a su lado. Y por supuesto, pedirle que le tirara la pelotita.

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas. Entrenamiento del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

Expertos que aprenden a través del juego

Si hay algo que resaltan los entrenadores, es que, por sobre todas las cosas, se busca priorizar el vínculo con el perro y su bienestar. Por eso, los entrenamientos se hacen a través del juego, con una pelotita o alimento que deben buscar, y se hacen por periodos breves, porque la idea no es que se cansen. Esos dos recursos son la estrategia para enseñarles a reconocer aquello para lo que van a ser entrenados.

Por eso, según explicó uno de los efectivos, para entrenar a los perros que buscan personas se guarda alimento con algún elemento que tenga el olor que van a buscar reconocer. A medida que aprende a buscarlo, se va retirando paulatinamente el alimento para dejar solamente aquel elemento que tiene el olor a reconocer. Cada vez que logran cumplir con el objetivo, reciben las felicitaciones y el festejo correspondiente.

Medina detalló que se hace en sesiones cortas de juego en diferentes momentos del día, incluso la noche, para que estén adaptados a desempeñarse en diferentes condiciones.

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas. Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

Cómo aprenden los perros a identificar restos humanos

Especialidades se denomina a aquello en lo que han sido entrenados. Si hubiera una estructura colapsada, el perro puede encontrar una persona viva o muerta, si estuviera entrenado para ello. En el caso de fallecidos, se denominan RH, restos humanos.

“La persona viva emana otro tipo de olor, que es lo que nosotros vamos haciendo a través del juego, con alimento, porque es para el trabajo. Y lo que es búsqueda de restos humanos emana otro tipo de olor, como la putrefacción, y hay cuatro etapas de putrefacción, básicamente los dos compuestos principales son cadaverina y putrescina, que es con lo que nosotros vamos a ir trabajando”, explicó Medina.

Si bien aún no les ha tocado intervenir en una catástrofe de magnitud, están preparados para trasladarse a otros puntos de la provincia o fuera de ella.

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas. Entrenamiento del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

Expertos en acción

En el gran patio del lugar se había establecido una especie de circuito para que algunos de ellos hicieran demostraciones. Skip tiene 6 años y aseguran que es uno de los que da mejores resultados para la búsqueda de personas.

Lleva mucho tiempo de entrenamiento y lo hizo a la perfección: ingresó por un túnel, evadió obstáculos y saltó dos aros circulares como si fuese una gacela ,para salir a recibir las felicitaciones correspondientes. Esas que nunca faltan para incentivarlos.

“Cada uno tiene una dieta balanceada adecuada a su edad y sus necesidades”, destacó Medina, quien dijo que de eso se encarga una veterinaria especialista en nutrición.

En el lugar también hay una perrita mimada: está en gestación y esperan que tenga unos ocho perritos. Por eso está en una habitación separada, calefaccionada y especialmente acondicionada para ella. De hecho, así lo anticipa la puerta: VIP (Very Important People). Sus cachorros serán la próxima camada en incorporarse al equipo, y empezarán a entrenar, como el resto, apenas sean destetados.

Como ocurre con cada nueva camada, cada uno recibirá su nombre, pero la inicial será igual para todos: es la forma en la que identifican cada nuevo grupo incorporado.

Strawichz señaló que se considera que hay una transmisión genética de los aprendizajes, por lo cual los cachorritos ya nacen con cierta predisposición a estas habilidades. También explicó por qué no pueden incorporar perritos que no tengan hogar: esto no solo por las características que tienen como virtud los ovejeros, sino porque además se corre el riesgo de incorporar algún animal externo que traiga consigo alguna enfermedad que pueda diseminarse al resto de la población.

Perros rescatistas en Mendoza: cómo se entrena este cuerpo de élite experto en búsqueda de personas. Entrenamiento del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

Preparados: ¡Fuga!

También se sacan a la calle como parte del entrenamiento para participar de partidos de fútbol u otros eventos deportivos, así como actividades de otra índole o paseos por alguna plaza de la zona.

“Estamos a requerimiento, tenemos personal en patrullaje para tareas de prevención que también salen con ejemplares. Entonces se tienen que ir programando de acuerdo a los tiempos que tenemos, pero la instrucción es casi obligatoria en el hecho de que hay que trabajar en la especialidad, todos los días se trabaja con el animal”, dijo el jefe.

Se busca que respondan a palabras que son la indicación de actuar, pero ante su ausencia se mantendrán quietos en el lugar como una forma de resguardo para el resto de la gente que pueda estar alrededor.

En el lugar dieron una muestra sorprendente: simularon que una persona se dio a la fuga tras pedirle la documentación. Tras comenzar a correr, uno de los efectivos dijo “¡Fuga!” e inmediatamente el animal se dio a la persecución hasta que lo atrapó. Cuando el “escapista” se tiró al suelo, recién fue que lo soltó.