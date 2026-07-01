El héroe argentino en Venezuela: quién es Bart, el perro que halló con vida a dos niños bajo los escombros

El reloj corría en contra y la esperanza empezaba a desvanecerse. Habían pasado 96 horas desde los dos devastadores terremotos que azotaron a Caracas y La Guaira, en Venezuela , un límite de tiempo donde las posibilidades de encontrar sobrevivientes se reducen drásticamente.

A una semana del devastador doble terremoto en Venezuela: ya son 1.943 los muertos y hay 10.571 heridos

Sin embargo, en medio del drama que ya deja seis ciudadanos argentinos muertos , una historia de heroísmo con sello nacional trajo luz entre tanta tragedia .

El protagonista es Bart , el héroe, un perro argentino cuya intervención fue clave para rescatar con vida a dos niños que se encontraban atrapados en una estructura colapsada. Su hazaña fue parte de un emocionante operativo y es parte de un equipo de 4 héroes de cuatro patas que llegaron desde Argentina .

El rescate ocurrió el domingo por la tarde. El contingente argentino, que opera en el país caribeño en el marco de una misión de respuesta humanitaria, se desplazaba hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia de Protección Civil de Venezuela: había sospechas de personas con vida en la zona.

“Ayer tuvimos una satisfacción. Después de trabajar en un punto, nos convocaron para que nuestro perro pueda dar la certeza si realmente había vida o no en un derrumbe, pero nadie tenía la certeza. Así que nuestro perro marcó el objetivo y sobre todo marcó la dirección que había que trabajar. Eso es muy importante porque el tiempo es oro”, relató a Clarín Miguel Wissinger, reflejando el minuto a minuto de lo que los rescatistas ya consideran un milagro.

Bart ingresó por un túnel abierto entre las ruinas y marcó presencia positiva. Su guía, el agente civil Cristian Giroti, redirigió las tareas. El can detectó las señales precisas que permitieron orientar la excavación hacia el sector exacto donde resistían los menores. Tras el éxito de la dotación, las autoridades venezolanas reconocieron públicamente su desempeño.

Quién es Bart, el perro héroe

Bart es un pastor belga malinois que trabaja hace cinco años en la Armada Argentina y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas. Actualmente, se desempeña como parte del equipo del Estado Mayor Conjunto del Ejército.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que su labor fue fundamental dentro de la estructura colapsada: “Una acción que nos llena de orgullo y refleja el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la misión más importante de todas, salvar vidas”, describieron a través de un comunicado oficial.

Por su parte, desde la Vocería de Presidencia también reconocieron el impacto de la misión en el terreno: “El perro argentino Bart rescató a dos niños con vida entre los escombros y recuperó otros seis cuerpos en el terremoto que azotó a Venezuela hace algunos días”. Lo hizo al adjuntar un video con el sorprendente can.

El equipo argentino en el terreno

Bart no viajó solo; es uno de los cuatro canes especializados que la unidad trasladó para trabajar en las ruinas de La Guaira. El equipo se completa con su compañera Frida, también abocada a la búsqueda de personas vivas, y con Gino y Brooklyn, dedicados a la compleja tarea de localización de cuerpos, según detalló el medio nacional.

El contingente argentino, que incluye a infantes de marina, continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades locales y otros grupos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo humanitario en las zonas más afectadas por el desastre.