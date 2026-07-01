Tragedia en el fútbol: confirman la muerte Yimvert Berroteran, la joya de Venezuela, tras el terremoto en La Guaira

El delantero de 18 años y su novia, Valentina Sandoval, fueron localizados en un edificio de Los Corales tras un sismo de magnitud 7,5 que sacudió la región.

El fútbol venezolano atraviesa uno de sus momentos más oscuros tras confirmarse la muerte de Yimvert Berroteran. El joven delantero, considerado una de las máximas promesas del país, falleció junto a su novia, Valentina Sandoval, tras el colapso del edificio donde se encontraban durante el devastador terremoto en La Guaira. La tragedia ocurrió el pasado miércoles en la zona de Los Corales.

Según informes locales, el edificio de viviendas donde estaba la pareja no resistió el movimiento telúrico de magnitud 7,5. Tras una agónica búsqueda, los cuerpos fueron rescatados 44 horas después del derrumbe, confirmando que los servicios de emergencia no pudieron llegar a tiempo para salvarlos.

image ¿Quién era Yimvert Berroteran, la joya del fútbol venezolano? Berroteran, de apenas 18 años, ya se perfilaba como una figura central para el futuro de la selección nacional. En 2025, el atacante había alcanzado la gloria máxima a nivel local con el club Universidad Central de Venezuela FC, logrando el histórico doblete de campeonato de liga y copa nacional.

Su desempeño en el torneo local no pasó desapercibido para los seleccionadores nacionales. El "Juve" ya había vestido la camiseta de la selección Sub-20 de Venezuela en tres ocasiones oficiales, consolidándose como un proyecto de exportación para el fútbol internacional. Su club lo despidió con un sentido mensaje asegurando que seguirá marcando goles donde quiera que esté.

image Conmoción y despedidas en el mundo del fútbol La noticia ha generado una ola de mensajes en el ámbito deportivo internacional. El mundo del fútbol recuerda su carisma y su capacidad para hacer reír a sus compañeros, una cualidad que su equipo destacó en el comunicado de despedida. "Estamos seguros de que seguirás haciendo reír a la gente de la manera más hermosa y especial", escribieron desde la institución.