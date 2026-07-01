Un suboficial de Tunuyán viajará a Venezuela junto a su perro rescatista para colaborar tras el terremoto.

El suboficial del Ejército Argentino Matías Méndez , oriundo de Tunuyán , fue convocado para integrar el contingente argentino que viajará a Venezuela con el objetivo de colaborar en las tareas de búsqueda y rescate luego de los devastadores terremotos que afectaron al país.

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En una entrevista con Canal 8 de Tunuyán el militar contó que viaja rumbo a Buenos Aires , donde se reunirá con el resto del personal designado antes de viajar hacia territorio venezolano.

Se trata del primer despliegue internacional de Méndez y su compañero canino Jack , un pastor belga malinois de casi cuatro años especializado en operaciones de búsqueda y rescate.

El suboficial explicó que la convocatoria llegó mediante una orden de alistamiento, tras la cual comenzaron los preparativos del equipamiento, los perros y el personal que integrará la misión humanitaria.

Según contó, Jack lo acompaña desde que tiene 10 meses, cuando realizaron sus primeras capacitaciones en el Depósito de Remonta 601 , en Buenos Aires, donde el animal fue entrenado para convertirse en un perro del Ejército Argentino. Al describir su relación con el can contó: " Hacemos todo juntos, incluso dormimos juntos ".

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La misión en Venezuela

Aunque todavía no se definió en qué zona serán desplegados, el militar explicó que los binomios caninos cumplen un rol clave en este tipo de emergencias.

La tarea consiste en que el perro, mediante su olfato, detecte posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros para señalar su ubicación y permitir que los equipos de rescate realicen las maniobras de extracción.

Méndez destacó que este tipo de intervenciones exige años de preparación física, técnica y emocional. "Hay que poner en la balanza el objetivo en común, que es ayudar. Estamos preparados para hacerlo. Es un honor representar al Ejército Argentino, representar al país para dar una mano al pueblo venezolano", afirmó.