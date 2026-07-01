Un paseador de perros se hizo viral por el look mundialista de las mascotas: "La Perroneta"

El video fue compartido en TikTok, donde más de diez mascotas llevan la camiseta de la Selección Argentina y desatan la locura mundialista.

Un paseador de perros se volvió viral tras el look mundialista de las mascotas

En época de Mundial de fútbol, la mayoría de los argentinos suele transformarse y demostrar su patriotismo todo el tiempo al usar la camiseta de la Selección, otras prendas de vestir o accesorios con los colores celeste y blanco.

No obstante, esta fiebre mundialista no es solo de las personas, sino que también se traslada a las mascotas, donde los dueños suelen colocarle alguna ropa o distintos accesorios alusivos a la Selección Argentina.

Este fue el caso de un paseador de perros que se volvió viral en las redes al mostrar un look mundialista con todas las mascotas que llevaba.

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@cone81783/video/7656101040294481172?is_from_webapp=1&sender_device=pc @cone81783 sonido original - PAPUCHO El video fue compartido en TikTok y muestra al trabajador con una camiseta de la Selección, al igual que los más de 10 perros que llevaba atados consigo para pasearlos por la ciudad. Además, las correas de cada uno de los animales es de color celeste y blanco, demostrando aún más la pasión mundialista.

El video recibió más de 300.000 visitas y cientos de comentarios sobre el sorpresivo look de las mascotas. “La perroneta”, “Argentina..no lo entenderías eso nos hace únicos”, “que hacen los jugadores de México con La camiseta de Argentina?” y “si no llevan camiseta no hay paseo”, fueron algunos de los comentarios más destacados.