La raza de perro que los expertos desaconsejan tener en departamento aunque sea pequeña

Al momento de elegir un perro, muchas personas parten de una idea que parece lógica: cuanto más pequeño sea el animal, mejor se adaptará a un departamento. Sin embargo, veterinarios y adiestradores coinciden en que el tamaño no siempre determina la capacidad de adaptación. De hecho, algunos de los perros más pequeños poseen niveles de energía y necesidades de estimulación tan altos que pueden experimentar estrés si pasan demasiadas horas dentro de un departamento. Entre ellos, uno de los casos más mencionados por los especialistas es el Jack Russell Terrier , una raza que suele sorprender por su enorme vitalidad.

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Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con algunos Beagle , cuya historia como perros de rastro hace que necesiten mucho más que una simple caminata diaria. Ambos fueron seleccionados durante generaciones para trabajar utilizando el olfato, resolver problemas y mantenerse activos durante horas. Cuando esa necesidad no encuentra un canal adecuado, aparecen conductas que muchas personas interpretan como "mal comportamiento", aunque en realidad responden a una falta de estimulación.

El Jack Russell Terrier fue criado originalmente para la caza del zorro.

Eso significa que posee una enorme capacidad física, gran inteligencia y un instinto permanente de exploración. Aunque apenas pese unos pocos kilos, necesita desafíos constantes para mantenerse equilibrado.

Los adiestradores suelen resumirlo con una frase muy gráfica: "Tiene la energía de un perro gigante dentro del cuerpo de uno pequeño".

No alcanza con salir a dar una vuelta

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que una caminata corta resolverá todas sus necesidades.

Los especialistas explican que estos perros requieren también ejercicio mental: juegos de olfato, búsqueda de objetos, aprendizaje de órdenes nuevas o actividades donde puedan resolver pequeños desafíos.

Sin ese tipo de estimulación, pueden comenzar a ladrar de forma excesiva, romper muebles, morder objetos o desarrollar ansiedad por separación.

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El Beagle presenta un desafío parecido

Aunque suele tener un carácter muy sociable, el Beagle también posee un fortísimo instinto de rastreo.

Si no encuentra oportunidades para utilizar su nariz y mantenerse ocupado, puede aburrirse rápidamente y canalizar ese estrés mediante conductas destructivas o escapistas.

La elección depende del estilo de vida

Los especialistas aclaran que ninguna raza es "mala" para un departamento de manera absoluta.

Todo depende del tiempo disponible, la rutina y el compromiso de la familia para ofrecer ejercicio físico y, sobre todo, estimulación mental.

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Antes de elegir, conviene conocer sus necesidades

El tamaño de un perro dice mucho menos de lo que parece. A veces, un animal pequeño necesita más actividad diaria que uno grande. Por eso, antes de adoptar una mascota, conviene conocer su historia, su función original y sus necesidades reales.

Porque un perro equilibrado no depende únicamente del espacio donde vive, sino de la vida que puede desarrollar dentro de él.