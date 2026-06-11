Fiebre por el Mundial 2026: un mendocino creó un himno rockero para alentar a la Scaloneta

El fútbol y la música comparten el ADN de la pasión . Y el mendocino Giulianno Feliziani se propuso el objetivo de unirlos para crear “ Rock Pasión Mundial ”, una canción que combina la influencia del rock nacional con la fiebre mundialista .

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De cara al Mundial de Fútbol 2026 que inicia este jueves , el tema busca convertirse en un himno de cancha para alentar a la Selección Nacional . “Quiero que el hincha sienta esa pasión que el argentino ya lleva naturalmente adentro ”, explicó el artista.

"Me encantaría que la escuchara el mejor de la selección y de todos los tiempos, Messi ", agregó a Los Andes -con ilusión- el autor de la canción.

Mediante la mezcla del fútbol con el rock , el artista mendocino compuso "Rock Pasión Mundial" con el objetivo de acompañar a la Selección Argentina en la Copa del Mundo .

El artista aspira a que la canción se transforme en una más de las que se cantan de forma espontánea en la cancha . "La idea nació como un himno de cancha para alentar a la Selección . Espero que le llegue a la gente, que la elijan y que se cante en las tribunas ”, dijo Giulianno con ilusión.

La canción abre con un fragmento del himno argentino en la armónica. El artista explicó que, desde la influencia de artistas nacionales como León Gieco, busca tocar las fibras argentinas. "Es la idea de un tema mundialista. El inicio es ADN argentino puro, estremecen cuatro notas que tienen el peso de un país entero", comentó Giulianno.

Embed - Rock Pasión Mundial

El poder de las tribunas

Cada Copa del Mundo se juega en las canchas, pero también en las tribunas y en las calles, donde la banda sonora de los hinchas define la identidad de la época mundialista.

El Mundial 2022 celebrado en Qatar le dejó al argentino un repertorio de canciones que, donde sea que las escuche, le devuelven la euforia de haber ganado la tercera estrella. Temas como “Muchachos” versionada por La Mosca o “Pa’ la Selección” de La T y la M ganaron protagonismo y se convirtieron en himnos de la última época mundialista.

Además de "Rock Pasión Mundial", hay otras canciones que musicalizarán la Copa del Mundo 2026. Algunos ejemplos son “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy (canción oficial del evento) o “Scaloneta Mundial”, el tema oficial de la AFA que canta Ulises Bueno y fue presentada el 8 de junio.

Giulianno Feliziani La canción busca convertirse en un himno de cancha. GENTILEZA

El camino de Giulianno

La canción "Rock Pasión Mundial" no es la primera de Giulianno Feliziani. El músico e hincha de 28 años cuenta con más de 40 canciones registradas y 4 discos independientes.

Su camino inició con la guitarra criolla, pero hoy también canta, toca la guitarra acústica y eléctrica, el bajo, piano y la armónica. A los 17 años participó en bandas que le permitieron tocar en bares, centros culturales y escuelas de la provincia.

"En mi familia no había músicos. Era un camino que no estaba trazado y me tocó a mí empezar a construirlo. Eso lo hace todavía más especial", contó Giulianno, quien hoy transita su etapa solista.

Fabrizio 1 Giulianno Gentileza

El resto de sus canciones se desenvuelven en temas diversos como el bullying, las adicciones, la violencia de género y el amor. “Busco transmitir mensajes. Algunas canciones hablan de situaciones simples y otras de problemáticas sociales”, explicó el artista.

Dónde escuchar la canción mundialista

Rock Pasión Mundial salió el 10 de junio y ya puede escucharse en todas las plataformas digitales, como Spotify o YouTube.

Para escuchar el tema, hacer click en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=28pL-iG_YrA