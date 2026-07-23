Alerta por argentinos que vuelven del Mundial porque podrían reintroducir un contagioso virus: síntomas a tener en cuenta

La euforia por haber acompañado a la Selección argentina en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 todavía no termina para miles de hinchas que regresan al país desde Norteamérica ; así como tampoco pasa el sabor agridulce de haber llegado a una nueva final y no conseguir la copa.

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Sin embargo, junto al equipaje y los recuerdos del torneo, las autoridades sanitarias de Argentina advierten sobre un "intruso" que puede llegar en el viaje de regreso : el riesgo de importación de casos de sarampión .

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante el incremento sostenido de esta enfermedad en distintos países del continente y recomendó que quienes viajaron al exterior permanezcan atentos durante los 30 días posteriores al regreso , especialmente si presentan fiebre y erupciones en la piel .

Vuelta de argentinos que fueron al Mundial y alerta por sarampión: síntomas a estar alerta y cómo actuar

La advertencia no apunta únicamente a los argentinos que asistieron al Mundial, sino también al mayor movimiento de turistas internacionales propio de las vacaciones de invierno . El objetivo es detectar rápidamente cualquier caso sospechoso y evitar que el virus vuelva a circular en el país .

En Mendoza , a comienzos de julio -y precisamente a raíz del Mundial de la FIFA -, el Ministerio de Salud provincial había emitido una serie de recomendaciones.

"¿Viajás o volviste de un país con circulación de sarampión? Tené en cuenta estas recomendaciones. Antes de viajar, verificá que tengas el esquema de vacunación completo. La vacuna debe aplicarse al menos 15 días antes del viaje. No es un dato menor: en 2026, América ya registra 22.974 casos y 39 muertes por sarampión, cuatro veces más casos que en el mismo período de 2025. Si al regresar presentás fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos o sarpullido, aislate, usá barbijo y consultá de inmediato en un establecimiento de salud. Informá que viajaste o que estuviste en contacto con personas que estuvieron en zonas con circulación del virus. En Mendoza no hay casos autóctonos. La vacunación es la mejor herramienta para evitar el reingreso del virus a la provincia", indicaron el 8 de julio.

¿Por qué preocupa el regreso de viajeros?

Según datos difundidos por el Ministerio de Salud de Argentina, la situación del sarampión en la Región de las Américas muestra un crecimiento sostenido que aumenta el riesgo de que aparezcan casos importados en países como Argentina, donde la enfermedad ya no circula de manera endémica.

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Hasta el 16 de julio, Estados Unidos había confirmado 2.260 casos de sarampión. De ellos, 2.218 correspondían a 42 estados, entre los que figuran Florida, Texas y Kansas, destinos que recibieron a miles de argentinos durante el Mundial.

A esto se suma que durante 2026 se notificaron 34 brotes, y el 93% de los casos confirmados estuvo asociado justamente a esos focos de transmisión.

Frente a este escenario, Salud insiste en que el mayor riesgo no es un brote generalizado, sino que viajeros infectados ingresen al país y contagien a personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Los síntomas que deben encender la alarma

Las autoridades sanitarias recomiendan consultar de inmediato al médico si, durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso, aparece fiebre de 38°C o más y manchas o sarpullido rojizo que comienza a extenderse por el cuerpo.

Vuelta de argentinos que fueron al Mundial y alerta por sarampión: síntomas a estar alerta y cómo actuar Archivo Los Andes

Si esos síntomas aparecen, es fundamental informar al personal de salud que se realizó un viaje reciente al exterior, ya que ese antecedente puede acelerar el diagnóstico.

Además, debido a que el virus se transmite por el aire, se aconseja utilizar barbijo y evitar asistir a lugares públicos, como el trabajo, la escuela, universidades, clubes o reuniones sociales, hasta recibir el alta médica.

Cómo actuar ante un caso sospechoso

En Mendoza, el Ministerio de Salud difundió una guía simplificada destinada a hospitales, centros de salud y guardias para unificar la respuesta frente a posibles casos.

El protocolo es claro: toda persona que presente fiebre y exantema (erupción o manchas en la piel) debe ser considerada un caso sospechoso, independientemente de su edad, si está vacunada o si viajó recientemente.

Vuelta de argentinos que fueron al Mundial y alerta por sarampión: síntomas a estar alerta y cómo actuar Archivo Los Andes

Ante esa situación, el primer paso consiste en colocar un barbijo al paciente, aislarlo del resto de las personas y priorizar su atención médica.

Luego corresponde realizar la notificación inmediata al sistema de vigilancia epidemiológica y tomar las muestras necesarias para confirmar o descartar la enfermedad: sangre, orina e hisopado nasofaríngeo. Todo el material debe enviarse refrigerado al Laboratorio Núcleo junto con la ficha epidemiológica correspondiente.

Una enfermedad muy contagiosa

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por pequeñas gotas que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

Su capacidad de contagio es una de las más elevadas entre las enfermedades infecciosas, ya que cada persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas que no estén protegidas.

Vuelta de argentinos que fueron al Mundial y alerta por sarampión: síntomas a estar alerta y cómo actuar Gentileza

Aunque la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, el virus puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas y quienes no están vacunados.

Además, no existe un tratamiento antiviral específico, por lo que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz.

La vacuna sigue siendo la mejor protección

El Ministerio de Salud de la Nación recordó que la vacunación continúa siendo la principal barrera contra el sarampión.

Der acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación, la primera dosis de triple viral debe aplicarse a los 12 meses, mientras que la segunda dosis debe recibirse entre los 15 y 18 meses. Además, cuenta con un refuerzo para los niños que cumplen 5 años.

Vuelta de argentinos que fueron al Mundial y alerta por sarampión: síntomas a estar alerta y cómo actuar Archivo Los Andes

En tanto, todas las personas mayores de 5 años deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola o demostrar inmunidad mediante estudios serológicos.

En ese sentido, las autoridades remarcaron que alcanzar coberturas de vacunación superiores al 95% es la forma más efectiva de impedir que un caso importado genere un brote dentro del país.