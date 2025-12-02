Baja vacunación y vuelta del sarampión: el vergonzoso dato de Argentina que obligó a Chile a tomar medidas

La vocera del Gobierno de Chile , Camila Vallejo, anunció este lunes la activación de una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en Argentina, una medida preventiva que busca evitar el reingreso de la enfermedad al territorio chileno.

Desde el palacio de La Moneda remarcaron que la situación sanitaria en Argentina, asociada a una marcada caída en la cobertura de vacunación , exige reforzar la vigilancia y las campañas de inmunización , más teniendo en cuenta la llegada del verano y la visita masiva de turistas que cruzan la cordillera.

En una conferencia, Vallejo explicó que el Ejecutivo decidió intensificar los controles y ampliar las acciones preventivas. Dijo que el incremento de contagios en Argentina motivó al Gobierno a “activar este mecanismo y reforzar el sistema de vigilancia”, al tiempo que llamó a la ciudadanía a mantener los esquemas de vacunación actualizados.

“Hicimos un llamado a la toma de conciencia de la cobertura en la vacunación, que la gente se vacune efectivamente y además porque hemos establecido una alerta epidemiológica”, expresó.

Ante el aumento de casos de sarampión en Argentina, como @GobiernodeChile hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de una alerta epidemiológica para evitar que esta enfermedad llegue a nuestro país. Además, hacemos un llamado a no caer en campañas de… pic.twitter.com/iFCdgSCKtA

La ministra trasandina subrayó que es clave evitar la propagación de discursos que desalientan la inmunización y advirtió sobre el impacto de la desinformación .

“El llamado es claro, a no caer en estas campañas antivacuna, a no creerse ese cuento... genera lamentablemente efectos en la salud pública, en la vida de las personas y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece”, afirmó la ministra chilena.

Por qué Chile se preocupa por la caída de vacunación en Argentina

La reacción del gobierno chileno llega en medio de un derrumbe histórico en la vacunación argentina. Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el país registra coberturas inferiores al 50% en vacunas esenciales como poliomielitis, difteria y sarampión, cuando hace pocos años superaban el 90%.

En 2024 (último dato disponible y el que usaron días atrás para alertar sobre la situación), ninguna de las inmunizaciones obligatorias y gratuitas alcanzó la meta del 95% necesaria para garantizar la inmunidad colectiva.

Los números son especialmente críticos en la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, aplicada a los 5 años: del promedio del 90% en 2015-2019, cayó al 46,7%.

En esa misma franja etaria, el refuerzo de polio descendió del 88% al 47%, mientras que la triple bacteriana celular bajó del 88% al 46%.

La cobertura contra difteria, tétanos y tos ferina también retrocedió del 93% al 46,4%.

Entre adolescentes, la vacuna contra el VPH apenas alcanzó coberturas del 55% en mujeres y 51% en varones.

En paralelo, la dTpa aplicada a los 11 años cayó del 82% al 54% durante 2024. El panorama es aún más preocupante en las provincias del norte donde rige la vacuna contra la fiebre amarilla: el nivel de inmunización se desplomó a 30,3%, frente al 60,3% registrado un año atrás.

La crisis sanitaria incluye un brote de sarampión en investigación. El Ministerio de Salud lanzó una advertencia por posibles contagios entre pasajeros del micro Retiro–Federación de la empresa San José S.R.L., e instó a estar atentos a síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones cutáneas.

A la vez, el país enfrenta un brote de coqueluche que acumula 516 casos y cinco muertes en la provincia de Buenos Aires. La situación se agrava con otra tendencia al alza: los casos de tuberculosis crecieron un 65% en cinco años y este año sumaron 13.794.

La Organización Mundial de la Salud ya alertó sobre el resurgimiento global de enfermedades como sarampión y tos convulsa, que durante décadas se consideraban controladas en países con alta cobertura.

Según el organismo, el descenso sostenido de la vacunación en los últimos 15 años y la expansión de discursos antivacunas explican esta reaparición. Argentina, en medio de esa tendencia internacional, enfrenta un escenario más severo por la profundización de la desinformación posterior a la pandemia.