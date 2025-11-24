Alerta sanitaria en Entre Ríos por posible exposición a sarampión en un micro

El Ministerio de Salud de Entre Ríos emitió una alerta para quienes viajaron el 15 de noviembre en un ómnibus de San José SRL. El aviso se dio luego de que se confirmaran cuatro casos de sarampión en Uruguay.

Según el comunicado oficial, los pasajeros de ese recorrido podrían haber estado expuestos al virus. El micro, que trasladaba a una familia posteriormente diagnosticada, realizó paradas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación.

Un día después del viaje, el 16 de noviembre, los mismos pasajeros continuaron camino hacia la ciudad uruguaya de Paysandú. La Dirección General de Epidemiología provincial recomendó que cualquier persona que haya estado en ese trayecto permanezca atenta a síntomas compatibles con la enfermedad.

Es decir, fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y manchas rojas en la piel. Ante la aparición de alguno de estos signos, se aconseja concurrir de inmediato al centro de salud más cercano, usar barbijo, evitar salas de espera y mencionar el antecedente del viaje. Hasta el momento, las autoridades entrerrianas no registraron casos sospechosos ni confirmados vinculados a este episodio, aunque mantienen activa la vigilancia epidemiológica.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad y provocar complicaciones graves, entre ellas neumonía, convulsiones, meningoencefalitis, encefalomielitis postinfecciosa e incluso la muerte. El virus se transmite a través de gotículas respiratorias y puede permanecer activo en el aire o en superficies hasta dos horas.