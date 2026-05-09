Fenómeno inusual en la costa argentina: la espuma marina transformó las playas en un paisaje "nevado"

Las playas de Quequén , al sur de la provincia de Buenos Aires, se convirtieron en el escenario de un fenómeno meteorológico tan impactante como poco frecuente. Un espeso manto de espuma marina cubrió la arena y llegó incluso hasta las calles costeras.

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La magnitud del evento fue tal que el paisaje parecía completamente nevado , lo que generó comparaciones inmediatas con las escenas apocalípticas de la historieta El Eternauta.

Las autoridades y expertos aclararon que esta espuma no es nociva ni tóxica para la población. No obstante, el temporal dejó huellas materiales, destruyendo estructuras costeras como bancos y escaleras tras el desborde del mar sobre la escollera.

El desencadenante de este escenario fue un intenso ciclón extratropical que golpeó la Costa Atlántica bonaerense con ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h . Este temporal provocó un fuerte oleaje, con olas de hasta 7 metros de altura , y lluvias persistentes que ya suman cerca de 500 milímetros en lo que va del año.

La combinación de la agitación excepcional del mar y las bajas temperaturas, que se mantuvieron por debajo de los 10°C, permitieron que la espuma se acumulara rápidamente, superando en algunos sectores el metro de altura.

"Vivo acá hace casi 20 años y jamás vi algo así", relató una vecina, reflejando la sorpresa de una comunidad acostumbrada a los temporales pero no a esta escala de sedimentación orgánica.

Este evento resalta el impacto de fenómenos meteorológicos extremos en la región, evidenciando una alteración en la fisonomía costera que atrajo a decenas de curiosos y fotógrafos para registrar una postal que ya califican como irrepetible.