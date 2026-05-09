9 de mayo de 2026 - 14:42

Escándalo en el aire: detuvieron a dos personas por tener relaciones sexuales en un vuelo hacia Rosario

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervino en un operativo insólito tras la denuncia de la tripulación de un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá. Los involucrados, de 54 y 59 años, fueron trasladados a una comisaría local.

Escándalo en el aire: detuvieron a dos personas por tener relaciones sexuales en un vuelo hacia Rosario.

Escándalo en el aire: detuvieron a dos personas por tener relaciones sexuales en un vuelo hacia Rosario.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado, el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) se transformó en un escenario mediático y policial. Al arribar el vuelo de Copa Airlines a las 00:12, las fuerzas federales subieron a la aeronave para detener a un hombre de 54 años y a una mujer de 59, luego de que el piloto alertara sobre actos indecentes en la cabina de primera clase.

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Los detalles del incidente

Según la reconstrucción del caso basada en reportes oficiales y declaraciones de testigos, los pasajeros habrían tenido relaciones sexuales en sus propios asientos durante el trayecto desde Centroamérica. En ese momento, una pasajera que viajaba con su nieta fue la primera en advertir la situación. Posteriormente, una azafata dio aviso al comisario de a bordo.

De acuerdo a la declaración que recogió la policía, la mujer y el hombre tenían sus "prendas bajas" en la cabina y el avión no podía despegar.

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La historia de Instagram de Anal&iacute;a Bocassi, la periodista que presenci&oacute; la detenci&oacute;n de la pareja.

La historia de Instagram de Analía Bocassi, la periodista que presenció la detención de la pareja.

Diario La Capital informó que los involucrados fueron identificados como Mauricio C. (arquitecto) y Sandra O. (comerciante), ambos residentes de la zona centro de Rosario pero con domicilios diferentes. Los involucrados no eran pareja.

Tras el operativo en la pista, ambos fueron trasladados a la comisaría 12ª del barrio Ludueña bajo la acusación de exhibiciones obscenas.

Si bien la causa quedó inicialmente a disposición de la Justicia provincial, la investigación podría derivar a la justicia federal debido a que los hechos ocurrieron en el espacio aéreo durante un vuelo internacional.

El procedimiento de la PSA generó demoras para el resto de los viajeros, quienes no pudieron descender de la nave. El periodista Juan Junco, quien se encontraba a bordo, relató que la demora se extendió hasta la una y media de la mañana y señaló: "Cuando llegamos, el aeropuerto era 'Intrusos'".

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