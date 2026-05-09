Devastación total en Buenos Aires: las consecuencias del ciclón extratropical en la costa atlántica

Un potente ciclón extratropical afecta con fuerza a gran parte de la Costa Atlántica argentina y genera un escenario crítico marcado por olas de más de siete metros, fuertes ráfagas de viento, inundaciones y severas consecuencias en distintas ciudades balnearias de Buenos Aires .

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El fenómeno, asociado a un proceso de ciclogénesis que impactó en varias regiones del país , mantiene vigente una doble alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y obligó a suspender actividades portuarias, deportivas y educativas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires .

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Las condiciones climáticas comenzaron a intensificarse durante la noche del viernes y continuarán al menos hasta el mediodía del sábado , según advirtieron los organismos oficiales. En varias localidades costeras se reportaron calles anegadas, caída de árboles, avance del mar sobre zonas urbanas y cortes de energía eléctrica.

En Mar del Plata , el Consorcio Regional Portuario activó un comité de emergencias junto a Prefectura Naval Argentina y ordenó el cierre total de las escolleras norte y sur ante la peligrosidad del oleaje.

Además, las autoridades solicitaron a los clubes náuticos la suspensión completa de las actividades deportivas y exigieron reforzar las amarras de las embarcaciones debido a la violencia de las olas y de las ráfagas.

Mar del Plata En Mar del Plata ordenaron la suspensión completa de las actividades deportivas.

Necochea, una de las ciudades más afectadas

El panorama más complejo se registró en Necochea, donde las ráfagas alcanzaron velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

La situación obligó a cerrar la Ruta 288 debido a inundaciones y anegamientos que dejaron sectores completamente intransitables. También se clausuró el acceso a la zona de la escollera local por razones de seguridad.

Los organismos de emergencia trabajan para monitorear la evolución del temporal mientras persisten las condiciones adversas sobre la costa bonaerense.

El mar avanzó sobre Monte Hermoso y dejó cortes de luz

En Monte Hermoso, el avance del mar provocó una de las imágenes más impactantes del temporal. Según reportes locales, el agua ingresó varias cuadras dentro de la ciudad y generó complicaciones en distintos barrios.

Gran parte de la localidad permaneció sin suministro eléctrico y las autoridades decidieron suspender las clases debido al empeoramiento de las condiciones climáticas.

El temporal había comenzado con lluvias el jueves, pero durante la madrugada del viernes y el sábado el escenario se agravó por las fuertes ráfagas y el crecimiento del oleaje.

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Calles anegadas y árboles caídos en otras ciudades costeras

En Pinamar y Miramar también se registraron consecuencias importantes por el fenómeno meteorológico.

En distintos sectores aparecieron calles inundadas, caída de árboles y actividades suspendidas por prevención. En Miramar, las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora y complicaron la circulación.

Por otra parte, la Agencia Federal de Emergencias emitió una advertencia especial por la crecida del mar y señaló como áreas críticas a Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales.

El organismo alertó sobre “condiciones severas” especialmente en la ría de Bahía Blanca y en el tramo costero comprendido entre Monte Hermoso y Necochea.

Villa Gesell y Punta Alta, bajo máxima preocupación

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las localidades de Villa Gesell y Punta Alta serían algunas de las zonas más castigadas por las ráfagas durante el sábado.