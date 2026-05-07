Un hombre fue detenido tras extorsionar y amenazar a un equipo de TN que cubría en el Conurbano

Un episodio de inseguridad ocurrió este jueves por la mañana en la localidad de Dock Sud , partido de Avellaneda, mientras el equipo del canal Todo Noticias (TN) realizaba la cobertura del fuerte temporal que afectó al sur del conurbano bonaerense.

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Un hombre fue detenido tras intentar extorsionar al periodista Alan Ferraro y a sus compañeros, a quienes amenazó con elementos contundentes para impedir su labor.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Alem y Lamadrid . En momentos en que el equipo filmaba las calles anegadas por la intensa lluvia de la madrugada, un hombre se acercó para exigirles un pago a cambio de seguridad. " Decía que le teníamos que dar plata para poder trabajar acá ", relató Ferraro durante una salida en vivo.

“Me dice que todo es un desastre, que no vaya para la esquina porque me la iban a dar. Que si no le dábamos plata no podíamos trabajar", contó el periodista.

Cuando los comunicadores se negaron a pagar por "protección", el agresor reaccionó y dijo: "Te rompo a mazazos la cámara". Luego el delincuente exhibió una barreta que mantenía oculta entre sus ropas.

La secuencia terminó cuando un patrullero de la Policía Bonaerense pasó por el lugar en el momento exacto de las amenazas. Al darse cuenta de la presencia policial, el sospechoso intentó descartar la barreta detrás de un tráiler, pero fue interceptado y trasladado a la comisaría.

Los efectivos le secuestraron una cadena de hierro, una mochila y recuperaron la barreta. El cronista comunicó que va a ir a la comisaría para realizar la denuncia: "Espero que algún fiscal actúe correctamente".

Ferraro se mostró indignado y recordó que en la zona habían asaltado a un equipo de A24 hace unas semanas. "Es muy difícil convivir con una persona que lucra con la inundación de los vecinos. Una señora nos decía que no podía salir de la casa a trabajar y este hombre estaba con una cadena de hierro", reveló.