Condenaron a un expolicía que torturó y golpeó a dos detenidos en una comisaría de Maipú

El tribunal Penal Colegiado N° 2 c ondenó a un expolicía que, torturó y golpeó de forma brutal a dos detenidos que se encontraban en una comisaría de Maipú. También fue condenado otro exuniformado que miraba sin hacer nada en uno de los hechos.

En un juicio que se cerró ayer en el Polo Judicial el juez Luis Correa Llanos le impuso una pena de 6 años y 6 meses de prisión al exauxiliar Juan Adolfo Vega Agüero , quien trabajaba en la comisaría 10. Luego, fijó para el acusado una inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargos públicos.

Además, condenó al exoficial subayudante Marco Anmtonio Mamaní a la pena 3 años en suspenso e inhabilitación 5 años para ejercer cargos públicos, más el cumplimiento de reglas de conducta.

La Fiscalía de Homicidios a cargo de la fiscal Andrea Lazo había solicitado durante los alegatos las mismas penas que, finalmente, le impuso el juez Correa Llano por los delitos de lesiones graves calificadas, vejaciones agravadas y amenazas coactivas.

El día 20 de octubre de 2020, cerca de las 22.30 horas, P. A. R., ingresó a la comisaría 10 de Maipú bajo una simple averiguación de antecedentes.

Lo que debía ser un procedimiento administrativo de rutina se convirtió en una verdadera sesión de tortura y humillación orquestada por quien tenía el deber legal de custodiarlo: el oficial Juan Adolfo Vega Agüero.

Según la acusación, el uniformado golpeó reiteradamente al detenido que, en ese momento, estaba esposado y de rodillas, lo sometió a tratos humillantes y degradantes, y le provocó una fractura mandibular con incapacidad mayor a un mes.

A patadas y piñas

Al mes siguiente, el 7 de noviembre de 2020 siendo aproximadamente las 19.30, momentos en que la víctima se encontraba detenido en el interior de los calabozos de la comisaría 10, ubicada en calle Padre Vázquez 110 de Maipú, el encargado de la custodia de los detenidos, nuevamente Juan Vega, volvió a tratarlo brutalmente.

Luego de hacerle limpiar un vómito del piso con las manos y una remera, le propinó un golpe de puño en las costillas del lado derecho y en la boca del estómago, por lo que la víctima cayó al piso.

Una vez allí, volvió a golpearlo en las costillas del lado izquierdo y continuó con una seguidilla de golpes de puño en ambos costados, rematando la agresión con dos puntapiés que le ocasionaron rotura de costillas y bazo.

El ataque se realizó ante la presencia del suboficial ayudante Marco Mamaní, quien observaba lo que sucedía desde la puerta de los calabozos sin tomar intervención, ni dar aviso de lo sucedido a sus superiores.

Las heridas sufridas por el detenido fueron constatadas por facultativos del Cuerpo Médico Forense, que diagnosticaron que las lesiones tenían un tiempo probable de curación e inutilidad para el trabajo mayor a un mes.

Además, el 10 de noviembre de 2020, luego de regresar del Cuerpo Médico Forense, previo a ingresar a los calabozos de la comisaría 10, el auxiliar Juan Vega le manifestó a la víctima que se retractara de la declaración que él había hecho a la doctora y diera otra versión de los hechos, amenazándolo de tomar represalias con falsos testigos que declararían en su contra.