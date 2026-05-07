Se escapó un preso del Hospital Central cuando el policía que lo custodiaba se fue al baño

La evasión se notificó esta mañana a las 9.15. Le había robado un celular a un paciente el día anterior.

Un preso que se encontraba internado en el Hospital Central logró fugarse del nosocomio ante un descuido de la custodia policial.

La evasión se produjo esta mañana, a las 9.15, según reportaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El preso, identificado como J. R. F., de 35 años, había ingresado al hospital capitalino el 5 de mayo pasado con un diagnóstico de fractura de maxilar.

Según información oficial, ayer el recluso le había robado un teléfono celular a un paciente que estaba en la misma habitación.

El efectivo policial asignado a la custodia del preso advirtió la evasión al salir del baño de la habitación, por lo que avisó a sus superiores que el detenido ya no se encontraba en el lugar.