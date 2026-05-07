7 de mayo de 2026 - 11:29

Se escapó un preso del Hospital Central cuando el policía que lo custodiaba se fue al baño

La evasión se notificó esta mañana a las 9.15. Le había robado un celular a un paciente el día anterior.

Guardia del hospital Central. Archivo&nbsp;

Guardia del hospital Central. Archivo 

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un preso que se encontraba internado en el Hospital Central logró fugarse del nosocomio ante un descuido de la custodia policial.

Leé además

Publicó una foto de un lobo suelto hecha con IA, generó un intenso operativo y ahora podría ir preso.  

Podría ir preso por publicar una foto de IA: movilizó falsamente a toda la policía por un "lobo suelto"

Por Redacción Viral
Karen Oviedo, conocida como la envenenadora de Guaymallén, durante el juicio celebrado en el Polo Judicial por doble homicidio. / Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza

"Envenenadora de Guaymallén" condenada a perpetua: ¿Le darán domiciliaria para cuidar a sus hijas?

Por Oscar Guillén

La evasión se produjo esta mañana, a las 9.15, según reportaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El preso, identificado como J. R. F., de 35 años, había ingresado al hospital capitalino el 5 de mayo pasado con un diagnóstico de fractura de maxilar.

Según información oficial, ayer el recluso le había robado un teléfono celular a un paciente que estaba en la misma habitación.

El efectivo policial asignado a la custodia del preso advirtió la evasión al salir del baño de la habitación, por lo que avisó a sus superiores que el detenido ya no se encontraba en el lugar.

De inmediato, se emitió una alerta para su búsqueda y se comunicó la novedad a la Oficina Fiscal de Capital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fiscales del caso Nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Todos fueron destituidos. 

Nora Dalmasso: los motivos que llevaron a destituir a los tres fiscales que investigaron el crimen

Por Redacción Policiales
Escándalo en San Juan: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se dio a la fuga.

Escándalo: un juez de Faltas cruzó en rojo, chocó a un motociclista y se fugó

Por Redacción Policiales
Detuvieron a una pareja armada durante un control vehicular en Godoy Cruz  

¿Cita romántica frustrada? detuvieron a una joven pareja; ella llevaba un revólver en la campera

Por Redacción Policiales
Comisaría de Córdoba donde habría ocurrido el escándalo.  

Escándalo: una modelo de OnlyFans denunció que 4 policías la obligaron a mostrar su contenido íntimo

Por Redacción Policiales