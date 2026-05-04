Podría ir preso por publicar una foto de IA: movilizó falsamente a toda la policía por un "lobo suelto"

El sujeto de 40 años creó una imagen con Inteligencia Artificial “por las risas” y provocó pánico. La publicación fue justo en medio de la búsqueda de un lobo que se había escapado del zoológico.

Un hombre de 40 años quedó imputado y enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión en Corea del Sur tras difundir una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA). El posteo falso mostraba a un lobo suelto en una calle de la ciudad de Daejeon, provocando un intenso operativo de emergencia.

Sin ser casualidad, el episodio se dio justo en medio de la búsqueda real de Neukgu, un lobo que se había escapado del zoológico local. Esta situación incluso llevó a las autoridades a cerrar una escuela primaria y reforzar la presencia de equipos de seguridad. La búsqueda continuaba siendo prioridad.

En tanto, debido a la preocupación vecinal, la imagen del animal circuló rápidamente en medios de comunicación y redes sociales, reforzando la idea de que el ejemplar estaba merodeando por zonas urbanas. Sin embargo, con el paso del tiempo se comprobó que la fotografía no era real, sino una creación digital.

Qué dice la Justicia: "Retrasó el hallazgo del animal" Según explicaron desde el municipio, el material manipulado por este sujeto alteró el desarrollo del operativo y provocó demoras en la captura del animal durante varios días. Esto indica que las autoridades se vieron obligadas a mantener en función los recursos de emergencia, generando un gasto importante.

Finalmente, el lobo fue encontrado en las afueras de la ciudad tras la intensa búsqueda. Para ese momento ya se había confirmado que la foto publicada por este hombre en redes sociales era totalmente falsa. Gran parte de los usuarios se mostraron molestos por lo sucedido, mientras que otros defendían que "era un chiste".