1 de mayo de 2026 - 20:05

Un video que engaña al cerebro: la ilusión óptica de caminar al revés que se volvió viral en redes

El reto viral recorre todas las redes sociales, con videos que superan millones de visualizaciones. “Cómo conseguiste que todos vayan hacia atrás”, se preguntan los usuarios.

Ilusión óptica: el fenómeno viral que desconcierta en redes.

Ilusión óptica: el fenómeno viral que desconcierta en redes.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un nuevo fenómeno viral comenzó a circular en redes sociales y sorprendió a miles de usuarios por su capacidad de engañar a la vista. Se trata de una ilusión óptica que muestra a una persona caminando aparentemente en dirección contraria al resto del mundo, generando una sensación desconcertante.

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Detrás del efecto no hay nada sobrenatural, sino un simple recurso de edición: el video está rebobinado. Ese detalle transforma un escenario común en una escena insólita, donde parece que el protagonista del video camina correctamente y que todo lo demás ocurre al revés.

Tendencia viral: así es la ilusión óptica

Al mirar esta tendencia es imposible no mencionar al atleta británico Robin Channing, quien ganó notoriedad en redes por sus habilidades para caminar hacia atrás. Fue uno de los pocos influencer que logró realizar este tipo de contenido lo más realista posible.

En su cuenta de Instagram, con miles de seguidores, se presenta como “domador de mentes” y suele compartir videos que juegan con la percepción del espectador.

Además de la edición, la clave de sus publicaciones está en el talento que tiene. Al invertir la secuencia de las imágenes, logra que sus movimientos parezcan naturales, mientras que el entorno se percibe extraño o desfasado. Este recurso generó un efecto visual que rápidamente fue replicado por otros usuarios.

La tendencia se expandió con fuerza en plataformas como TikTok, donde miles de personas comenzaron a imitar el formato. Los videos acumulan cientos de miles de reproducciones.

Más allá del entretenimiento, algunos especialistas señalan que caminar hacia atrás puede tener beneficios reales si se practica correctamente. Esta técnica, utilizada desde hace mucho tiempo en culturas como la china, contribuye a modificar la carga mecánica del cuerpo y estimula el equilibrio.

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