Un video que engaña al cerebro: la ilusión óptica de caminar al revés que se volvió viral en redes

El reto viral recorre todas las redes sociales, con videos que superan millones de visualizaciones. “Cómo conseguiste que todos vayan hacia atrás”, se preguntan los usuarios.

Un nuevo fenómeno viral comenzó a circular en redes sociales y sorprendió a miles de usuarios por su capacidad de engañar a la vista. Se trata de una ilusión óptica que muestra a una persona caminando aparentemente en dirección contraria al resto del mundo, generando una sensación desconcertante.

Detrás del efecto no hay nada sobrenatural, sino un simple recurso de edición: el video está rebobinado. Ese detalle transforma un escenario común en una escena insólita, donde parece que el protagonista del video camina correctamente y que todo lo demás ocurre al revés.

Tendencia viral: así es la ilusión óptica Al mirar esta tendencia es imposible no mencionar al atleta británico Robin Channing, quien ganó notoriedad en redes por sus habilidades para caminar hacia atrás. Fue uno de los pocos influencer que logró realizar este tipo de contenido lo más realista posible.

En su cuenta de Instagram, con miles de seguidores, se presenta como “domador de mentes” y suele compartir videos que juegan con la percepción del espectador.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robin Channing, The Mindbender (@robinchanning) Además de la edición, la clave de sus publicaciones está en el talento que tiene. Al invertir la secuencia de las imágenes, logra que sus movimientos parezcan naturales, mientras que el entorno se percibe extraño o desfasado. Este recurso generó un efecto visual que rápidamente fue replicado por otros usuarios.