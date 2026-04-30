30 de abril de 2026 - 00:31

Buscan "acariciadores" de muebles en España: el insólito trabajo que se volvió viral

Ofrecen 300 euros por media jornada para evaluar el tacto y acabado de muebles. No piden experiencia, pero sí sensibilidad, atención al detalle y capacidad de observación.

Pagan 300 euros por un trabajo poco común: tocar muebles y analizar detalles.

Pagan 300 euros por un trabajo poco común: tocar muebles y analizar detalles.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una oferta laboral fuera de lo común llamó la atención en A Coruña, España, donde una empresa publicó un aviso para incorporar “acariciadores” de muebles. Se trataría de un rol destinado a evaluar el tacto y los acabados de piezas de mobiliario.

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La propuesta, difundida a través de la plataforma InfoJobs, ofrece una remuneración de 300 euros por una jornada parcial en turno mañana, aunque el aspecto más llamativo es la naturaleza del trabajo: los seleccionados deberán interactuar físicamente con los muebles para analizar sus características.

Qué tareas implica el trabajo

Según detalla la publicación, el objetivo es encontrar personas capaces de percibir texturas, terminaciones y detalles que suelen pasar desapercibidos. La empresa busca perfiles con sensibilidad especial para evaluar materiales, especialmente madera, identificando vetas, nudos y acabados.

Lejos de requerir experiencia previa o formación específica, el foco está puesto en habilidades menos convencionales, como la atención al detalle, la paciencia y la capacidad de observación.

Requisitos poco habituales

Entre las condiciones para postularse, se destacan aspectos como:

  • Sensibilidad táctil para distinguir texturas y calidades.
  • Interés por el diseño y los materiales naturales.
  • Capacidad para analizar cada pieza sin apuro.
  • Disponibilidad para asistir presencialmente en la fecha indicada.

La empresa remarcó que, aunque el concepto pueda resultar extraño, se trata de una búsqueda real y pidió a los postulantes tomar el proceso con seriedad.

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