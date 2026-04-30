Buscan "acariciadores" de muebles en España: el insólito trabajo que se volvió viral

Una oferta laboral fuera de lo común llamó la atención en A Coruña, España, donde una empresa publicó un aviso para incorporar “acariciadores” de muebles. Se trataría de un rol destinado a evaluar el tacto y los acabados de piezas de mobiliario.
Ofrecen 300 euros por media jornada para evaluar el tacto y acabado de muebles. No piden experiencia, pero sí sensibilidad, atención al detalle y capacidad de observación.
Una oferta laboral fuera de lo común llamó la atención en A Coruña, España, donde una empresa publicó un aviso para incorporar “acariciadores” de muebles. Se trataría de un rol destinado a evaluar el tacto y los acabados de piezas de mobiliario.
La propuesta, difundida a través de la plataforma InfoJobs, ofrece una remuneración de 300 euros por una jornada parcial en turno mañana, aunque el aspecto más llamativo es la naturaleza del trabajo: los seleccionados deberán interactuar físicamente con los muebles para analizar sus características.
Según detalla la publicación, el objetivo es encontrar personas capaces de percibir texturas, terminaciones y detalles que suelen pasar desapercibidos. La empresa busca perfiles con sensibilidad especial para evaluar materiales, especialmente madera, identificando vetas, nudos y acabados.
Lejos de requerir experiencia previa o formación específica, el foco está puesto en habilidades menos convencionales, como la atención al detalle, la paciencia y la capacidad de observación.
Entre las condiciones para postularse, se destacan aspectos como:
La empresa remarcó que, aunque el concepto pueda resultar extraño, se trata de una búsqueda real y pidió a los postulantes tomar el proceso con seriedad.