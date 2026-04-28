28 de abril de 2026 - 16:49

Le pedían matrimonio, pero la reacción de su mamá se robó toda la escena y se hizo viral

Un romántico momento se viralizó en redes sociales y tuvo como protagonista a la madre de la novia. El video tuvo millones de reproducciones y desató comentarios divertidos de los usuarios.

Le pedían matrimonio, pero la reacción de su mamá se robó toda la escena y se hizo viral

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Foto:

Captura TikTok | @hernandezorii
Los Andes | Redacción Viral
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La usuaria de TikTok, Oriana Hernández (@hernandezorii) compartió el video cuando su pareja le pidió casamiento en el Cristo Redentor, durante su viaje a Brasil. En la romántica escena se ve a la pareja abrazados frente al icónico monumento, mientras él le habla con tiernas palabras.

Embed - El momento más emocionante de mi vida y el más gracioso también #couolegoals #parati #suegra #cristoredentor

Al notar la emoción de su novia, el joven saca un anillo de su bolsillo y se arrodilla para hacerle la gran pregunta. Sin embargo, lo que más llamó la atención del video fue lo que sucedía detrás de los novios.

La madre de la novia estaba junto a ellos contemplando el monumento y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo frente a ella. En un momento, incluso levanta la mirada y mira a los novios, pero no reacciona.

Finalmente, una persona le advierte lo que está sucediendo y al notar la situación, la mujer rompe en llanto de la emoción. En ese momento, la madre de la novia decide acercarse para abrazar a su hija, pero una joven la aparta de la escena para capturar el romántico momento de los novios.

"El momento más emocionante de mi vida y el más gracioso también", comentó la joven en su cuenta de TikTok

Los comentarios en redes sociales

El video de la joven superó las 3 millones de reproducciones y se llenó de comentarios de usuarios que se reían por la reacción de la mujer en el video.

"Grabaron más a la señora que a la novia"; "Que linda, siento que fue sin mala intención pero que bueno la agarraron antes"; "Cada segundo del video es genial"; fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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