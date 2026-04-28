Le pedían matrimonio, pero la reacción de su mamá se robó toda la escena y se hizo viral

Un momento que debía ser romántico y emotivo, se convirtió en un video divertido y viral. Una joven compartió el momento en que su novio le pidió matrimonio , pero su mamá se llevó toda la escena por su reacción.

Reveló sin filtro la infidelidad de su novio en vivo, pero la sacaron del aire y el video se hizo viral

Viral: comparó las voces de famosos que suenan igual y su video estalló en las redes

La usuaria de TikTok, Oriana Hernández (@hernandezorii) compartió el video cuando su pareja le pidió casamiento en el Cristo Redentor , durante su viaje a Brasil. En la romántica escena se ve a la pareja abrazados frente al icónico monumento , mientras él le habla con tiernas palabras.

Al notar la emoción de su novia, el joven saca un anillo de su bolsillo y se arrodilla para hacerle la gran pregunta. Sin embargo, lo que más llamó la atención del video fue lo que sucedía detrás de los novios.

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La madre de la novia estaba junto a ellos contemplando el monumento y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo frente a ella. En un momento, incluso levanta la mirada y mira a los novios, pero no reacciona.

Finalmente, una persona le advierte lo que está sucediendo y al notar la situación, la mujer rompe en llanto de la emoción. En ese momento, la madre de la novia decide acercarse para abrazar a su hija, pero una joven la aparta de la escena para capturar el romántico momento de los novios.

"El momento más emocionante de mi vida y el más gracioso también", comentó la joven en su cuenta de TikTok

Los comentarios en redes sociales

El video de la joven superó las 3 millones de reproducciones y se llenó de comentarios de usuarios que se reían por la reacción de la mujer en el video.

"Grabaron más a la señora que a la novia"; "Que linda, siento que fue sin mala intención pero que bueno la agarraron antes"; "Cada segundo del video es genial"; fueron algunos de los comentarios que se leyeron.