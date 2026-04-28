Debate: la moza de un bar le entregó la cuenta a él y la pareja dejó una nota contra el "machismo"

Una situación cotidiana, y no polémica a simple vista, en un bar terminó generando un fuerte debate en redes sociales luego de que una pareja dejara un mensaje crítico al pagar la cuenta. Lo que parecía una atención normal de la encargada de servir fue interpretado por lo clientes como un gesto “machista” .

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El episodio fue compartido por una moza a través del influencer Soycamarero -reconocido en TikTok-, donde buscó conocer la opinión de los usuarios. Según relató, todo ocurrió durante una jornada habitual, sin conflictos ni incomodidades previas entre el personal y los usuarios.

De acuerdo con su testimonio, un hombre y una mujer -cuya relación no pudo precisar- se sentaron a comer, fueron amables durante toda la atención y, al finalizar, fue él quien pidió la cuenta. El encargado de la mesa se la entregó a esa persona, quien finalmente pagó sin inconvenientes.

"Quedan contentos. Él le pide la cuenta a mi jefe. Mi jefe la hace, y se la da a él, que es la persona que la ha pedido" , relató.

Sin embargo, al revisar luego la caja, el dueño del local encontró una nota junto a la propina que decía: “Patriarcal y machista lo de darle la cuenta a él” . Ese mensaje generó sorpresa e incomodidad entre los trabajadores, que no entendieron el motivo del reclamo, un tanto excesivo.

Incluso, el encargado intentó salir a buscar a la pareja para pedir explicaciones, pero no logró encontrarlos. La situación, según contó la empleada, no solo desconcertó al equipo, sino que también dejó molesto al dueño del lugar. No entendían el por qué esa acción era sexista.

Reacción de los usuarios: enojo absoluto

Tras hacerse pública la historia, las reacciones en redes fueron variadas. Algunos usuarios respaldaron la crítica y señalaron que no debería asumirse quién paga en función del género, mientras que otros consideraron exagerada la reacción y defendieron el “enojo” del personal del bar.

"Concuerdo, las mujeres podemos pagar" o "La cuenta se deja encima de la mesa. No se da por hecho que va a pagar una persona en concreto", fueron algunos comentarios a favor de la pareja. "Me parece que la piel de la gente es cada vez más fina", escribió uno, totalmente de acuerdo con el local de comida.