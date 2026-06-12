Lo contrataron para una mudanza y terminó siendo testigo de una conmovedora historia

Un joven de Buenos Aires conmovió en las redes sociales al contar una anécdota que vivió mientras realizaba una mudanza. El video se viralizó e invitó a la reflexión sobre la situación que presenció.

Insólito: se inició un incendio en un estudio de TV, pero el meteorólogo siguió con su reporte del pronóstico

Un hombre solo en las vías con una urna: la emotiva historia de un fanático en la despedida al Indio Solari

El usuario de TikTok , Matías González, comenzó su relato contando que una mujer se contactó con él para preguntarle por su servicio de mudanzas, pero su consulta vino de la mano con un extraño planteo. "Me preguntó cuánto muchachos le podía llevar. Yo le dije que, por lo general, trabajo con uno o dos ayudantes. Me interrumpió la explicación y me volvió a preguntar cuántos muchachos podía llevar máximo", contó el joven.

El tiktoker confesó que le llamó la atención la actitud de la mujer, a quien no parecía importarle mucho el costo ni el trasladado de los muebles , sino que estaba más preocupada por la cantidad de trabajadores que podían acudir a la casa. " Me daba la sensación de que quería armar un pelotón" , expresó.

Sin embargo, debido a que la situación parecía misteriosa, González le aclaró que sólo podía llevar un máximo de dos ayudantes , a lo que la mujer accedió sin reclamos.

El joven relató que, cuando llegaron al lugar, notaron nerviosa a la mujer. La situación se volvió aún más inusual al ingresar al domicilio, donde los hombres notaron que los muebles no estaban embalados. "Pasen y saquen todo", les dijo la mujer.

Embed - Haciendo mudanzas nos cruzábamos con todo tipo de situaciones. Como esta vez que tuvimos que intermediar en una situación de violencia doméstica @mati.gonzalezxr Haciendo mudanzas nos cruzábamos con todo tipo de situaciones. Como esta vez que tuvimos que intermediar en una situación de violencia doméstica sonido original - Matias Gonzalez

En ese momento, el tiktoker se acercó a la clienta y le preguntó cuál era realmente la verdadera intención de la mudanza. Y fue entonces cuando entendieron el delicado panorama en el que se encontraban. "Me dijo que esa era la casa donde vivía la hija, quien sufría violencia de género por parte del marido, quien también vivía ahí. Entonces ella, la madre, quería sacarla de ahí con sus cosas. Además, me aclaró que su hija sabía que íbamos a ir a buscar las cosas, pero el marido no", relató.

La mujer también expresó temor por la posible llegada de su yerno, y aclaró que podría ponerse violento si observaba la situación. Fue entonces cuando los trabajadores entendieron por qué la clienta solicitó varios ayudantes de mudanza: por seguridad.

"La señora fue muy astuta, nos pidió que nos quedáramos ahí para hacer presencia", contó.

El joven relató que el momento más tenso se originó cuando llegó la pareja de su hija quien, al notar la situación, se enojó y comenzó a insultar a su suegra. "La señora usó el recurso que le dimos, nuestra imagen y lo explotó al máximo", señaló.

Finalmente, el tiktoker contó que el hombre ingresó a su casa, se llevó un bolso y se fue. Mientras que la mujer y su hija se llevaron sus cosas en la mudanza y pidieron a los trabajadores que las acercaran hasta el domicilio de la mujer.

Al terminar el video, el joven lanzó una reflexión sobre la actuación de terceros en estos casos. "Yo la admiraba a la señora. Era mayor, no tenía una camioneta para llevar muebles, ni siquiera un auto, no temía fuerza para pelear con este tipo. Pero en base a un par de mentiras y propinas, consiguió un camión en la puerta de la casa para cargar todo, con tres hombres aparentemente dispuestos a pelear. Creó un mundo de fantasía para demostrarle a su hija que había un mundo mejor", cerró.