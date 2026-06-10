10 de junio de 2026 - 21:45

Puede fallar: le pidió matrimonio a su novia arriba del escenario pero su respuesta no fue la esperada

Un joven enamorado se animó a hacerle la gran propuesta a su pareja en frente del público, pero el momento no terminó bien. El video se viralizó en las redes.

Podía fallar: le pidió matrimonio a su novia arriba del escenario pero su respuesta no fue la esperada

Podía fallar: le pidió matrimonio a su novia arriba del escenario pero su respuesta no fue la esperada

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TikTok | @marielita533
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un incómodo momento se vivió durante un recital del cantante Daniel Agostini, cuando un joven quiso sorprender a su novia con una romántica propuesta arriba del escenario, pero la escena no tuvo el desenlace esperado.

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Con una performance simple pero llena de sentimiento, el joven sacó un anillo de compromiso y se arrodilló frente a su novia. En medio de aplausos y gritos de emoción del público, el enamorado le hizo la gran pregunta a su pareja, mientras ella lo miraba con evidente desaprobación.

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La situación se tornó incómoda cuando el novio se dio cuenta que la joven no respondía y, en cambio, comenzaba a alejarse cada vez más del anillo que se encontraba frente a ella. Luego de unos segundos, la mujer negó la propuesta con la cabeza y se bajó del escenario, rechazando la propuesta de su novio.

Por su lado, el joven intentó disimular su vergüenza frente a todo el público y rápidamente se retiró del lugar.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Mariela Odera y en pocas horas se viralizó en redes sociales. Cientos de usuarios comentaron sobre la propuesta de matrimonio fallida y hubo quienes empatizaron con el joven.

El video explotó en redes

"Hoy no se va a dar cuenta pero fue lo mejor que te pudo pasar"; "Yo le digo q si para que no pase vergüenza pero apenas bajo le digo que no y listo"; "Déjela soldado, no se merece eso. Ganaste amigo, te aseguro que ganaste", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Además, hubo quienes hicieron alusión a la famosa canción de Daniel Agostini "La Ventanita", asegurando que ilustraría perfectamente el triste momento que vivió el joven.

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