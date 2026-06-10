Puede fallar: le pidió matrimonio a su novia arriba del escenario pero su respuesta no fue la esperada

Un joven enamorado se animó a hacerle la gran propuesta a su pareja en frente del público, pero el momento no terminó bien. El video se viralizó en las redes.

Podía fallar: le pidió matrimonio a su novia arriba del escenario pero su respuesta no fue la esperada

Un incómodo momento se vivió durante un recital del cantante Daniel Agostini, cuando un joven quiso sorprender a su novia con una romántica propuesta arriba del escenario, pero la escena no tuvo el desenlace esperado.

Con una performance simple pero llena de sentimiento, el joven sacó un anillo de compromiso y se arrodilló frente a su novia. En medio de aplausos y gritos de emoción del público, el enamorado le hizo la gran pregunta a su pareja, mientras ella lo miraba con evidente desaprobación.

Embed - Podía fallar... . . . #propuestadecasamiento #danielagostini #casamiento #boda #parejas @marielita533 Podía fallar... . . . #propuestadecasamiento #danielagostini #casamiento #boda #parejas sonido original - Mariela Odera La situación se tornó incómoda cuando el novio se dio cuenta que la joven no respondía y, en cambio, comenzaba a alejarse cada vez más del anillo que se encontraba frente a ella. Luego de unos segundos, la mujer negó la propuesta con la cabeza y se bajó del escenario, rechazando la propuesta de su novio.

Por su lado, el joven intentó disimular su vergüenza frente a todo el público y rápidamente se retiró del lugar.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Mariela Odera y en pocas horas se viralizó en redes sociales. Cientos de usuarios comentaron sobre la propuesta de matrimonio fallida y hubo quienes empatizaron con el joven.

El video explotó en redes "Hoy no se va a dar cuenta pero fue lo mejor que te pudo pasar"; "Yo le digo q si para que no pase vergüenza pero apenas bajo le digo que no y listo"; "Déjela soldado, no se merece eso. Ganaste amigo, te aseguro que ganaste", fueron algunos de los comentarios que se leyeron. Además, hubo quienes hicieron alusión a la famosa canción de Daniel Agostini "La Ventanita", asegurando que ilustraría perfectamente el triste momento que vivió el joven.