Mostró el alarmante estado de una ruta nacional y el video desató indignación: "Una vergüenza"

Un influencer mendocino se hizo viral en las últimas horas al compartir un video donde muestra el estado de la ruta 151 , que conecta las provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro .

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El video fue compartido por el tiktoker Jonathan Coniglione (@eljoni_ok) y rápidamente se hizo viral. "Que bronca me da esto, una ruta nacional que conecta Mendoza, Neuquén y La Pampa está en estas condiciones ", comenzó diciendo el joven.

En las imágenes se observa la dimensión de los pozos a lo largo de la ruta, muchos de los cuales eran tan grandes que hasta el mismo influencer entraba en ellos. "Estos ya no son baches, son cráteres. Está, literalmente, intransitable ".

El joven hizo hincapié en el peligro que implica el mal estado de la ruta, alegando que el tamaño de esos pozos podrían ocasionar accidentes y roturas en los vehículos. "Hacer 200 kilómetros por la ruta nacional 151 te hace perder cerca de 4 horas. Y no sólo eso, sino que también podés perder la vida fácilmente", denunció el tiktoker.

Al finalizar, el joven sentenció: "Esto lleva años así y nadie se hace cargo . Ya son demasiados años de abandono. Esto es una verdadera verguenza".

Más reclamos y denuncias por el estado de la ruta

El video del mendocino superó las 150 mil reproducciones en Instagram y se llenó de comentarios de usuarios que denuncian experiencias vividas por el mal estado de las rutas y reclaman por la falta de respuesta de las autoridades.

"Viajo al Sur desde 2014 y siempre estuvo así de destruida esa ruta, una vergüenza realmente. Nunca nadie se hizo cargo"; "Tramo de ruta 40 San Juan- Mendoza otra vergüenza. Ingreso a Mendoza desde San Juan totalmente estresante de noche sin señalizaciones", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

"Paso por ahí por trabajo todos los meses, cada vez está peor y cada vez más peligrosa. Es una verdadera vergüenza sin importar a quien corresponda su mantenimiento", comentó otro usuario en Instagram.