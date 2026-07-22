El Gobierno transferirá "por primera vez" una ruta nacional a una provincia para su administración

La provincia de Santa Fe asumirá el mantenimiento y las obras sobre la Ruta Nacional A012 con fondos propios. El corredor es clave para el acceso al complejo portuario de Rosario.

El Gobierno nacional firmará este miércoles un acuerdo para transferir por 20 años la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe. Será la primera vez que una provincia asuma de manera integral la gestión de un corredor que pertenece a la red vial nacional.

El convenio permitirá que Santa Fe se haga cargo del “mantenimiento, conservación, rehabilitación y la ejecución de obras con recursos propios”. La decisión busca recuperar una ruta que llevaba años con problemas de infraestructura y que era motivo de reclamos por parte de productores y transportes.

La firma del acuerdo se realizará en la Casa Rosada y estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador Maximiliano Pullaro. También participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ruta fundamental para las exportaciones argentinas La A012 rodea el área metropolitana de Rosario y cumple un papel central en el transporte de cargas. Su recorrido conecta varias rutas nacionales y provinciales, permitiendo que miles de camiones lleguen al complejo portuario sin atravesar zonas urbanas.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, por esos puertos sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites. Por ese motivo, el estado de esta ruta tiene un impacto directo en la logística, la seguridad vial y los tiempos de traslado.