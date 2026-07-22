El Gobierno transferirá "por primera vez" una ruta nacional a una provincia para su administración

El Gobierno nacional firmará este miércoles un acuerdo para transferir por 20 años la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe. Será la primera vez que una provincia asuma de manera integral la gestión de un corredor que pertenece a la red vial nacional.
El convenio permitirá que Santa Fe se haga cargo del “mantenimiento, conservación, rehabilitación y la ejecución de obras con recursos propios”. La decisión busca recuperar una ruta que llevaba años con problemas de infraestructura y que era motivo de reclamos por parte de productores y transportes.
La firma del acuerdo se realizará en la Casa Rosada y estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador Maximiliano Pullaro. También participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ruta fundamental para las exportaciones argentinas
La A012 rodea el área metropolitana de Rosario y cumple un papel central en el transporte de cargas. Su recorrido conecta varias rutas nacionales y provinciales, permitiendo que miles de camiones lleguen al complejo portuario sin atravesar zonas urbanas.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, por esos puertos sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites. Por ese motivo, el estado de esta ruta tiene un impacto directo en la logística, la seguridad vial y los tiempos de traslado.
El pedido para que Santa Fe administrara el corredor fue presentado por Pullaro a comienzos de 2024, luego de la paralización de la obra pública nacional.
Tras varios meses de negociaciones, la Nación autorizó el traspaso para que la provincia pueda ejecutar las obras y mejorar una de las rutas más importantes para la producción del país.