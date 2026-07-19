India pintó una ruta de rojo y logró que los autos reduzcan la velocidad: el método psicológico para salvar animales

Una capa termoplástica roja de 5 milímetros provoca que los conductores desaceleren instintivamente antes de ver cualquier señal de tráfico en la reserva natural.

El Ministerio de Transporte de India implementó un tramo de asfalto rojo en la Reserva de Tigres Veerangana Durgavati para reducir el atropello de fauna silvestre. La medida utiliza la psicología del color para que los conductores disminuyan la velocidad de forma instintiva al ingresar a zonas de alta biodiversidad.

La intervención se localiza en el estado de Madhya Pradesh, un área donde habitan tigres de Bengala, leopardos y el escaso antílope de cuatro cuernos. El pavimento cuenta con una capa termoplástica de aproximadamente 5 milímetros de espesor que altera visualmente el entorno del conductor. Esta tonalidad roja se asocia universalmente con la alerta y la necesidad de prestar atención inmediata.

¿Cómo funcionan las carreteras autoexplicativas y los pasos subterráneos? Al entrar en este sector, el cerebro del automovilista interpreta un cambio de espacio, lo que genera una reducción de la velocidad sin necesidad de leer cartelería vertical. El efecto se refuerza mediante una vibración táctil y un sonido perceptible cuando los neumáticos pasan sobre la superficie elevada. Este enfoque se denomina "carreteras autoexplicativas".

El proyecto complementa el asfalto rojo con la construcción de 25 pasos subterráneos diseñados para respetar el nivel natural del terreno. Estos túneles incluyen drenajes y permiten el crecimiento de vegetación interna para que especies como lobos y panteras los perciban como extensiones de su propio hábitat. A los costados de la ruta, vallas metálicas guían a los animales hacia estos puntos de cruce seguros.

¿Qué resultados mostró la fauna en los cruces seguros? Según las estimaciones de la Autoridad Nacional de Carreteras (NHAI), cada uno de estos pasos puede evitar unos 1.400 accidentes durante una vida útil de 70 años. La inversión se justifica por la reducción de la mortalidad animal y la mejora en la seguridad de los usuarios de la vía. Los resultados de proyectos similares en India respaldan la efectividad de estas estructuras.

En la autopista Delhi-Dehradun, que cuenta con un corredor de 11 kilómetros, cámaras de fototrampeo capturaron más de 40.000 imágenes de fauna. Los registros mostraron a 60 elefantes, además de leopardos, ciervos moteados y pavos reales utilizando la infraestructura. La adaptación de la fauna a estos cruces ocurre de manera acelerada cuando el diseño es adecuado. La integración de criterios de conectividad ecológica responde a una tendencia global para mitigar la fragmentación de ecosistemas. Países como Canadá, Países Bajos y Estados Unidos ya utilizan ecoductos para proteger poblaciones de osos y alces. En India, el mantenimiento del intercambio genético entre especies amenazadas depende de que cada individuo pueda cruzar estas barreras físicas sin riesgo.