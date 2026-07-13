Llegaron a Mendoza más medicamentos importados desde India: para qué tratamientos se podrán utilizar

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes la llegada a Mendoza de un nuevo cargamento de medicamentos importados directamente desde India , destinados a tratamientos oncológicos y reumatológicos. Según informó el mandatario provincial, la operatoria permitió obtener un ahorro cercano al 80% respecto de los valores del mercado local.

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Los fármacos fueron adquiridos por el Gobierno y, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud y Deportes , permitirán garantizar la continuidad de tratamientos durante un año en hospitales y centros de salud de la provincia.

“Seguimos fortaleciendo el sistema público de salud con decisiones que mejoran la atención y cuidan los recursos de los mendocinos. Recibimos un nuevo cargamento de medicamentos oncológicos y reumatológicos importados directamente desde la India, lo que nos permite garantizar los tratamientos durante los próximos 12 meses y lograr un ahorro cercano al 80% respecto de los precios del mercado local”, señaló Cornejo.

El gobernador agregó que la estrategia apunta a “reducir costos sin resignar calidad” y sostuvo que esto permite “garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad y hacer un uso responsable de los recursos públicos”.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el nuevo lote comenzará a distribuirse desde este lunes en los efectores públicos de salud. Según detallaron, la incorporación de estos medicamentos permitirá optimizar el uso del presupuesto provincial y reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a tratamientos de alta complejidad.

Seguimos fortaleciendo el sistema público de salud con decisiones que mejoran la atención y cuidan los recursos de los mendocinos. Recibimos un nuevo cargamento de medicamentos oncológicos y reumatológicos importados directamente desde la India, lo que nos permite garantizar los… pic.twitter.com/dIsSucvcA9 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 13, 2026

Los medicamentos que llegaron a Mendoza

El cargamento incluye distintos fármacos utilizados para tratamientos contra enfermedades oncológicas y patologías reumatológicas. Entre ellos se encuentran:

Leflunomida (157.560 comprimidos): utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoidea.

utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Imatinib (9.990 comprimidos): indicado para la leucemia mieloide crónica y tumores gastrointestinales.

indicado para la leucemia mieloide crónica y tumores gastrointestinales. Anastrozol (172.800 comprimidos) y Letrozol (136.080 comprimidos): terapias hormonales utilizadas en tratamientos contra el cáncer de mama.

terapias hormonales utilizadas en tratamientos contra el cáncer de mama. Capecitabina (29.400 comprimidos): empleada para el tratamiento del cáncer colorrectal, de mama y gástrico.

Una estrategia iniciada en 2024

La compra directa de medicamentos importados comenzó a implementarse en Mendoza en junio de 2024, a través de adquisiciones realizadas mediante el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y mediante acuerdos directos con laboratorios de India.

Según explicó el Gobierno provincial, desde entonces se avanzó con distintas compras de medicamentos a laboratorios de ese país, con el objetivo de acceder a valores inferiores a los disponibles en el mercado local.

En ese marco, desde el Ministerio de Salud y Deportes señalaron que durante 2025 el ahorro generado por esta modalidad alcanzó los 2.600 millones de pesos. La administración provincial indicó que los porcentajes de ahorro varían según el medicamento adquirido y que oscilan entre el 40% y el 80% en comparación con los precios locales.

Además de las compras realizadas en India, la provincia también avanzó en negociaciones para incorporar medicamentos provenientes de otros países a través de mecanismos de adquisición vinculados a la Organización Panamericana de la Salud.