Aumentaron los pasajes de media y larga distancia: cuánto cuesta viajar al interior de Mendoza

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó una nueva actualización de las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros de media y larga distancia , que comenzó a regir este lunes 13 de julio. La medida implica un incremento promedio del 20% en los valores de los pasajes para los recorridos que conectan el Gran Mendoza con los distintos departamentos de la provincia.

La suba se da una semana después del aumento aplicado al sistema urbano de transporte público, cuando el boleto general pasó de $1.400 a $1.680 . En ese caso, la actualización comenzó a implementarse de manera progresiva a medida que se fueron actualizando las validadoras del sistema SUBE .

Según explicó el Ejecutivo provincial, la actualización responde a la necesidad de adecuar las tarifas a la evolución de los costos del sistema luego de la última audiencia pública realizada por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) . El último incremento anterior había sido aplicado en enero, cuando el pasaje urbano había pasado de $1.200 a $1.400.

"Surge la necesidad de modificar las tarifas vigentes a fin de preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte y posibilitar el mantenimiento del subsidio que la Provincia de Mendoza destina a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros a través del mismo, al afrontar la diferencia existente entre la recaudación por las tarifas percibidas de los usuarios del servicio y el costo del sistema de transporte público de pasajeros", indicaron desde Casa de Gobierno.

Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan a los servicios operados por las empresas agrupadas en los distintos grupos de transporte provincial, entre ellas Prestaciones S.A. (Grupo 300), Autotransportes Andesmar S.A. (Grupo 400 y Grupo 549), Autotransportes Iselin S.A. (Grupo 510), Antonio Buttini e Hijos S.R.L. (Grupos 540 y 570), C.A.T.A. Internacional (Grupos 580, 650 y 800), La Unión S.R.L. (Grupo 610) y Transportes General Bartolomé Mitre S.R.L. (Grupo 850).

Además, la resolución contempla una actualización para los servicios diferenciales, que tendrán un esquema tarifario específico. En el caso del sistema urbano, este tipo de prestación tendrá un costo de $2.520 por viaje.

Cuánto cuestan los principales viajes de media y larga distancia

a actualización tarifaria también alcanzó a los servicios de media y larga distancia, con valores que varían de acuerdo con la distancia del recorrido, la empresa prestadora y el tipo de servicio elegido por los usuarios.

Entre los principales trayectos desde la Terminal del Sol hacia los distintos puntos de la provincia, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

En el Norte provincial, el viaje desde Mendoza hacia Lavalle tiene un costo de $4.680. Para los destinos del Este mendocino, las tarifas son de $5.520 a San Martín, $7.560 a Rivadavia y $15.600 a La Paz. En tanto, el pasaje hasta Santa Rosa quedó fijado en $12.240. Este recorrido forma parte de los servicios de larga distancia operados por los grupos 610 y 650.

En el Valle de Uco, los valores dependen del tipo de servicio y del grupo de transporte que realiza el recorrido. El viaje desde Mendoza hacia Tunuyán tiene distintas tarifas: el servicio común o local cuesta $9.360 en las líneas correspondientes a los grupos 800 y 850. En los servicios de larga distancia que continúan hacia el Sur provincial, operados por los grupos 510, 540, 570 y 650, el valor del pasaje hasta Tunuyán es de $10.080.

Para los servicios expresos o diferenciales hacia Tunuyán, la tarifa general es de $11.400, aunque existen prestaciones específicas cuyo valor asciende a $16.800. En el caso de San Carlos, el pasaje desde la Terminal de Mendoza quedó establecido en $10.640, tanto para los servicios comunes como para los expresos de las distintas líneas que cubren ese recorrido, como el Grupo 800.

Para Tupungato, el precio varía según la modalidad elegida. El servicio común tiene un valor de $14.280, mientras que el servicio expreso por Los Cerrillos cuesta $15.600 y el servicio diferencial por la Ruta Provincial 86 alcanza los $18.120.

En el Sur provincial, los valores superan los $20.000 debido a la distancia de los recorridos. El viaje desde Mendoza hacia San Rafael tiene un costo de $26.040, mientras que el pasaje hasta General Alvear asciende a $35.760.

Por su parte, el recorrido hacia Malargüe cuenta con tres tarifas diferentes según el tipo de servicio elegido: el boleto común cuesta $48.480, el servicio cama tiene un valor de $60.480 y la modalidad suite alcanza los $70.400.

Archivo Los Andes.

El costo real del boleto y el esquema de subsidios

De acuerdo con los estudios técnicos presentados por el EMOP, el costo real del sistema de transporte público sin asistencia estatal asciende a $4.495,66 por pasajero.

Sin embargo, los usuarios no abonan ese monto debido al esquema de subsidios que aplica la Provincia a través del Fondo Compensador del Transporte. Con la nueva tarifa general de $1.680, el Estado provincial continúa absorbiendo más del 60% del costo real del servicio.

El mecanismo incluye también beneficios y gratuidades para determinados sectores, como estudiantes, docentes y celadores. Durante la semana de vacaciones de invierno, esos beneficios permanecerán suspendidos hasta el regreso del ciclo lectivo, previsto para el lunes 20 de julio.

Frecuencias "normales"

A pesar de los reclamos de usuarios que habían advertido una posible disminución de frecuencias en algunos recorridos urbanos, desde el Gobierno provincial aclararon que "no se redujeron los servicios habituales" del sistema de transporte público.

Desde el Ejecutivo explicaron que durante el fin de semana pasado se aplicó el esquema especial dispuesto cada vez que juega la Selección Argentina durante el Mundial, que contempla una modificación temporal de los últimos recorridos nocturnos del sistema Mendotran. Según indicaron, esa medida puntual no implica un cambio permanente en las frecuencias del servicio.

Además, señalaron que la única reducción de prestaciones durante este período está vinculada al receso escolar de invierno, ya que dejaron de funcionar los servicios exclusivos destinados al traslado de estudiantes. Esos recorridos se retomarán con el regreso de las clases, previsto para el lunes 20 de julio.