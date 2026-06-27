Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió Afganistán y se sintió en Pakistán e India

Un terremoto de magnitud 6,1 se registró este sábado en la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, y provocó temblores que se percibieron en distintas regiones del país, incluida la capital, Kabul, además de zonas de Pakistán e India. El sismo ocurrió durante la tarde, tuvo su epicentro en el distrito de Jurm y, según las primeras evaluaciones de las autoridades, no dejó víctimas ni daños materiales de consideración.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 18:05, hora local de Afganistán (13:35 GMT), con una magnitud de 6,1 y una profundidad de 199 kilómetros .

Afganistán sufrió un terremoto similar el pasado 31 de agosto de 2025, el cuál dejó hasta el momento 2.205 víctimas fatales.

El fuerte terremoto que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto dejó hasta el momento 2.205 víctimas fatales.

El epicentro se localizó en el distrito de Jurm, dentro de la provincia de Badakhshan , una región atravesada por la cordillera del Hindu Kush, considerada una de las áreas con mayor actividad sísmica del país debido al constante movimiento de las placas tectónicas.

La considerable profundidad del terremoto contribuyó a que el temblor pudiera sentirse en un amplio territorio, aunque también redujo la intensidad de sus efectos en la superficie.

El director de Gestión de Desastres de la provincia de Badakhshan, Mohammad Akbar Akbari , informó que hasta el momento no se registraron personas fallecidas ni daños materiales en las zonas cercanas al epicentro.

"El terremoto fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias. Según los informes que hemos recibido hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas de Badakhshan", señaló el funcionario.

Las autoridades de facto talibanes indicaron que continúan con las tareas de evaluación en distintas localidades, aunque las inspecciones preliminares tampoco detectaron consecuencias significativas.

Vista de la destrucción de la mezquita Bilal tras el ataque con misiles de la India en Muzaffarabad, capital de Cachemira administrada por Pakistán Vista de la destrucción de la mezquita Bilal tras el ataque con misiles de la India en Muzaffarabad, capital de Cachemira administrada por Pakistán EFE

El movimiento también se sintió en países vecinos

Además de sentirse en Kabul y otras provincias del noreste afgano, el sismo fue percibido en distintas zonas de Pakistán, incluida la capital, Islamabad, y en el norte de India.

Hasta el momento, las autoridades de ambos países tampoco informaron víctimas, heridos ni daños relacionados con el movimiento sísmico.