Terremotos en Venezuela: ya son 1430 muertos mientras llega ayuda de rescatistas de todo el mundo

Este sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra oficial de muertos por los terremotos en Venezuela asciende hasta las 1.430 víctimas y hay 3.238 personas heridas, mientras más de 50.000 personas siguen desaparecidas.

Terremotos en Venezuela: las impactantes fotos del antes y después de La Guaira

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación , donde cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

Por otro lado, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco , informó que el país recibió más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos.

"En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales . Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional", indicó el funcionario en su cuenta de X.

"En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales . Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional", indicó el funcionario en su cuenta de X.

En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional en horas de desconcierto para… pic.twitter.com/ivPaC1omnQ

Los equipos de rescate llegaron desde Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Italia y Suiza, junto con unidades de El Salvador y México. Otros continúan arribando desde Alemania, Ecuador, España, Francia, Jordania, Países Bajos, Qatar, Reino Unido y República Checa, entre otros países, según informó la ONU.

Restricciones en La Guaira

Por otro lado, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a partir de las 20, (hora local) de este viernes.

A través de una transmisión televisiva, Cabello precisó que toda persona que desee ingresar a La Guaira deberán cumplir con una autorización que habilitó el Gobierno.

La Guaira- Venezuela Una retroexcavadora trabaja en una zona afectada por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. EFE/ Ronald Peña R

El ministro aseguró que la medida busca evitar que el "ingreso masivo de personas obstaculice el trabajo de rescatistas y ambulancias".

De esta manera, los voluntarios deberán cumplir obligatoriamente con un proceso de acreditación donde recibirán una identificación especial para participar en tareas de apoyo humanitario y rescate.

Preocupación de la prensa venezolana

Por otro lado, los medios de comunicación locales expresaron su preocupación y advirtieron que esta medida podría limitar la cobertura periodística en la zona y vulnerar el derecho de la ciudadanía a recibir información de emergencia.

Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitieron un comunicado a través de redes sociales y solictaron a las autoridades la garantía para el libre acceso y desplazamiento de periodistas en el estado.

Embed #ComunicadoSNTP | Cualquier medida que limite, retrase o condicione el ingreso y la libre circulación de periodistas y equipos de prensa hacia las zonas afectadas por el terremoto compromete seriamente el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna sobre una situación… pic.twitter.com/zBBVUHMBrb — SNTP (@sntpvenezuela) June 27, 2026

"Los periodistas cuentan con sus credenciales para el ejercicio de sus labores y la Constitución establece que el derecho a la información debe ser garantizado incluso en circunstancias excepcionales", señalaron desde el gremio.

La ayuda argentina llegó a Venezuela

Este viernes a la noche, Aerolíneas Argentinas realizó dos vuelos especiales con destino a Valencia, Venezuela, para trasladar brigadistas, equipos de rescate e insumos como parte del operativo de asistencia humanitaria organizado por el Gobierno nacional.

Embed La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas… pic.twitter.com/eQjl793odO — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026

En la mañana de este sábado, el Ministerio de Defensa informó que la ayuda argentina ya llegó a Venezuela: "A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos", informaron.