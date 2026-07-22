"Yo escojo el racismo argentino": el polémico video de una tiktoker boliviana que se hizo viral

A pesar de que ya el Mundial 2026 llegó a su fin, la "campaña anti-Argentina" continúa y es tema de debate en redes sociales y medios de comunicación. En las últimas horas, la polémica se incrementó tras los comentarios de una congresista estadounidense que señaló a Argentina como un país "racista".

Este debate también generó videos de usuarios que decidieron darle un toque de humor al asunto y opinar al respecto sin buscar una confrontación. Este fue el caso de la tiktoker y humorista boliviana, Nata Calpurina, que se metió en el personaje de "Nata, la verdulera boliviana" y lanzó un mensaje sobre la discriminación en Argentina.

"A mi no me van a hablar de racismo, porque estuve en ambos países y ¿saben qué? en ambos me decían peruana ", contó la joven. Aunque expresó su opinión con un tono humorístico, la tiktoker señaló que en Argentina observa discriminación hacia personas provenientes de Bolivia y Perú.

"La gente como yo tiene que escoger qué tipo de racismo quiere . Yo escojo el argentino porque somos ´bolitas´ pero somos sus bolitas", señaló.

Luego, adoptó un tono más serio y reflexionó. "Argentina tiene una cultura muy diversa, en que la gente de todo el mundo ha puesto algo de sí para construir este país. Qué sería del tango sin la influencia negra; qué sería del mate sin sus racíes guaraníes ".

Si bien reconoció que la discriminación es una problemática que existe en Argentina, consideró que en algunos países europeos la situación es diferente. "Argentina discrimina, pero también abraza a sus morenos. Y no sé si España puede decir lo mismo", sostuvo.

Al finalizar su video, la tiktoker boliviana felicitó al pueblo español por el triunfo en el Mundial, pero criticó con humor su maneras para festejar.

El video de la joven superó las 300 mil reproducciones y se llenó de comentarios de todo tipo. Algunos usuarios criticaron a la mujer y la acusaron de "romantizar la discriminación", mientras que otros lo tomaron con humor.