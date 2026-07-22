"Campaña antiargentina" llegó al Congreso de Estados Unidos: hablan de Argentina como país "racista"

La llamada "campaña antiargentina" crece cada vez más en redes sociales y trasciende lo deportivo. Esta vez, se hizo viral el discurso de Jasmine Crockett, congresista demócrata que integra la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2023 por el Distrito 30 de Texas.
Durante una audiencia del Congreso donde los parlamentarios interrogaron a David Blight sobre la Institución Smithsonian, la congresista Crockett se refirió a la final del Mundial 2026, destacó a España y habló, con total ignorancia, de “historia racista” de la Argentina.
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“Los dos últimos equipos fueron Argentina y España. Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a… ¿Argentina? O, en realidad,estaba en contra de Argentina. ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una”, preguntó Crockett.
Blight respondió: “España fue el mejor equipo, tal vez por eso contaron con el apoyo del público”. Pero Crockett, que tiene un pasado marcado por las polémicas y los cruces con dirigentes, lanzó unas risas y aseguró: “También existe una historia racista en lo que respecta a Argentina”.
La afroamericana Jasmine Crockett, de 45 años, tiene un historial político dentro del Partido Demócrata enfocado en derechos civiles y libertades individuales, áreas en las que también desarrolló su actividad profesional antes de llegar al Congreso. Además, participó en la creación de espacios internos vinculados a la agenda progresista y a políticas sobre cambio climático.
En medios internacionales están forzando una narrativa de racismo en Argentina
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Forma parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y es vicepresidenta del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental. También integra el liderazgo del Grupo de Trabajo de Comunicaciones del Caucus de Mujeres Demócratas.
Lo de Crockett se suma a una larga lista de famosos y celebridades que en los últimos días compartieron propaganda en contra de Argentina, en muchos casos, con videos con IA e información falsa sobre la historia social del país, forzando una narrativa de supuesto racismo.
Entre los ejemplos están Javier Bardem, Mia Khalifa, Rosalía, Niall Horan, Patti Smith, Pedro Pascal y Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson acusó a Argentina de ser el país más racista del mundo.