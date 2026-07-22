"Campaña antiargentina" llegó al Congreso de Estados Unidos: hablan de Argentina como país "racista"

La llamada "campaña antiargentina" crece cada vez más en redes sociales y trasciende lo deportivo. Esta vez, se hizo viral el discurso de Jasmine Crockett , congresista demócrata que integra la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2023 por el Distrito 30 de Texas.

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Durante una audiencia del Congreso donde los parlamentarios interrogaron a David Blight sobre la Institución Smithsonian, la congresista Crockett se refirió a la final del Mundial 2026, destacó a España y habló, con total ignorancia, de “historia racista” de la Argentina.

“Los dos últimos equipos fueron Argentina y España. Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a… ¿Argentina? O, en realidad, estaba en contra de Argentina . ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una”, preguntó Crockett.

Blight respondió: “España fue el mejor equipo, tal vez por eso contaron con el apoyo del público”. Pero Crockett, que tiene un pasado marcado por las polémicas y los cruces con dirigentes, lanzó unas risas y aseguró: “También existe una historia racista en lo que respecta a Argentina” .

La afroamericana Jasmine Crockett, de 45 años, tiene un historial político dentro del Partido Demócrata enfocado en derechos civiles y libertades individuales , áreas en las que también desarrolló su actividad profesional antes de llegar al Congreso. Además, participó en la creación de espacios internos vinculados a la agenda progresista y a políticas sobre cambio climático.

En medios internacionales están forzando una narrativa de racismo en Argentina Captura

Forma parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y es vicepresidenta del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental. También integra el liderazgo del Grupo de Trabajo de Comunicaciones del Caucus de Mujeres Demócratas.

Lo de Crockett se suma a una larga lista de famosos y celebridades que en los últimos días compartieron propaganda en contra de Argentina, en muchos casos, con videos con IA e información falsa sobre la historia social del país, forzando una narrativa de supuesto racismo.

Entre los ejemplos están Javier Bardem, Mia Khalifa, Rosalía, Niall Horan, Patti Smith, Pedro Pascal y Samuel L. Jackson.