22 de julio de 2026 - 09:44

Rosalía no se aguantó la cancelación y pidió perdón a Argentina: "Ni leí lo que ponía"

En una breve historia de Instagram, la cantante española se disculpó por sumarse a la campaña en contra de Argentina en redes sociales. Tiene cuatro shows agendados en el Movistar Arena.

Rosalía no se aguantó la cancelación y pidió perdón a Argentina: Ni leí lo que ponía

Rosalía no se aguantó la cancelación y pidió perdón a Argentina: "Ni leí lo que ponía"

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El pedido de disculpas de Rosalía para sus fans argentinos

El pedido de disculpas de Rosalía para sus fans argentinos

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras el enojo de sus fans, la cantante española Rosalía se vio obligada a pedir disculpas por sumarse a la campaña en contra de Argentina.

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En una historia de Instagram publicada este miércoles, la artista colocó una bandera argentina y un breve texto de perdón, de cara a sus cuatro shows programados para 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

"Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnnn", comentó Rosalía.

El pedido de disculpas de Rosalía para sus fans argentinos

El pedido de disculpas de Rosalía para sus fans argentinos

"Solo tengo amor por Argentina", indicó en otra imagen.

El escándalo con Rosalía ocurrió luego de que ella reposteara en su perfil de TikTok una publicación en la que la actriz porno libanesa Mía Khalifa celebraba la derrota de la Selección, en el marco de una campaña "antiargentina" en redes sociales propulsada por influencers y actores sobre una narrativa falsa de racismo.

El video en cuestión estaba musicalizado con “La perla”, una de las canciones que forma parte del álbum "Lux" de la catalana. “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar al clip, avalado por la propia Rosalía.

A partir del guiño de la cantante, los fanáticos argentinos estallaron en furia por su actitud y la "cancelaron" en redes sociales. De hecho, hasta algunos intentaron devolver la entrada de los recitales, pero no pudieron lograrlo.

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