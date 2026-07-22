Milei reaccionó a la campaña "antiargentina" con una frase atribuida al inglés Churchill

El presidente Javier Milei expresó su posición respecto a la llamada "campaña antiargentina" , una especie de hostigamiento digital y masivo contra el país por acusaciones de supuesto racismo.

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A través de la red social X, canal donde se expresa habitualmente, el mandatario escribió: "You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life" , lo que se traduce a "¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida".

Se trata de una frase históricamente atribuida al exprimer ministro británico Winston Churchill , pero que es apócrifa.

En otro posteo, Milei citó un tuit de Agustín Laje , el militante libertario que es presidente de la Fundación Libre. El conferencista había responsabilizado al kirchnerismo por la percepción que en el extranjero tienen sobre los argentinos, derivando en el actual hostigamiento.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." Winston Churchill PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día.

"El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA", dijo Laje.

Milei avaló el mensaje del militante y aseguró: "ABSOLUTAMENTE CIERTO".

A través de Instagram, y haciéndose eco de la "campaña antiargentina", Milei subió una foto del mapa de nuestro país pintado con los colores de la bandera y una frase: "Ahora el mundo va a ver donde puede llegar un país lleno de argentinos".

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En las redes sociales cobró fuerza una campaña que presenta a Argentina como un país "racista" mediante la difusión de videos generados con inteligencia artificial, publicaciones descontextualizadas e historias falsas.

Los mensajes se intensificaron tras la victoria de la Selección ante Inglaterra en la semifinal —especialmente por la exhibición de una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas"— y alcanzaron su punto máximo después de la derrota frente a España en la final del domingo pasado.

Gran parte de esas publicaciones sostienen la idea de que Argentina rechaza sus raíces afro, indígenas y mestizas. Sin embargo, especialistas advierten que esa mirada omite procesos históricos que diferenciaron al país de otros de la región, como el temprano mestizaje, la Libertad de Vientres de 1813, la fuerte inmigración europea de fines del siglo XIX y comienzos del XX, además del desarrollo de políticas públicas de acceso universal a la salud y la educación.

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La polémica también escaló cuando distintas figuras internacionales, entre ellas Rosalía, Samuel L. Jackson, Pedro Pascal, Javier Bardem y Patti Smith, compartieron publicaciones críticas hacia Argentina, lo que amplificó el debate y la circulación de contenidos en las redes sociales.