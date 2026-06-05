Una tiktoker expresó su molestia al notar que la torta que recibió no se parecía a la que quería. Su reacción generó una ola de comentarios en redes.

Encargó una torta de cumpleaños, mostró lo que le llegó y fue viral: "No vuelvo a pedir una"

Muchas personas contratan el servicio de pastelerías para tener una torta personalizada el día de su cumpleaños, con los detalles y sabores que más les gusta. Sin embargo, no siempre el resultado es el esperado. Este fue el caso de una joven que mostró la torta que recibió y se hizo viral en redes.

En un video publicado en TikTok, la usuaria @dis20ca comentó que encargó una torta de cumpleaños con la temática de Princesita Sofía, el famoso personaje infantil de Disney. La tiktoker mostró cuál era el diseño que quería, el cual envió a la pastelería.

"Lo que pedí vs lo que llegó", escribió la tiktoker en un video donde mostró que la torta que le entregaron era muy diferente a lo que pidió. En la imagen, se ve que la torta es más pequeña que la original y la princesa esculpida con bizcochuelo y fondant tenía una rostro muy diferente al de la verdadera "Princesita Sofía".

"No vuelvo a pedir una torta", expresó molesta la joven en sus redes sociales.

La foto de la torta estalló en redes El video superó las 20 mil visualizaciones y se llenó de todo tipo de comentarios de usuarios. Hubo quienes compartían la molestia de la tiktoker por el resultado final, mientras que otros lo tomaron con humor. "Esa princesita Sofía tiene paperas"; "Lo que vale es el intento, estas tortas son un arte"; "Podría ser yo que recién estoy aprendiendo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.