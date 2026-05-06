Su hermana hizo una torta increíble y pidió ayuda para hacerla viral: "Necesito que trabaje haciendo esto"

Una tiktoker compartió una torta que su hermana preparó y quedó tan sorprendida que pidió ayuda para viralizarla. En el video, se puede ver que el original trabajo de repostería que realizó y estalló en las redes sociales.

En su cuenta de TikTok (@uma.german) la joven mostró el diseño de la torta, que consistía en un reloj gigante que tenía incorporado baterías para que funcionara realmente. "No quiere cobrar por hacer esto, no quiere trabajar haciendo esto" , se lamentó

Ante su sopresa , la tiktoker pidió a sus seguidores que la ayuden a viralizar el video , para así mostrar el talento de su hermana a más personas y convencerla de explotar su potencial. "Haganla entrar en razón, que puede ser un emprendimiento en que empresas o personas le encarguen tortas realistas como est a", expresó

Por otro lado, sorprendió aún más al confesar que la creadora de estos trabajos no realizó cursos de repostería para aprender a elaborar estas tortas a su corta edad. "La piba tiene 20 años, no estudió nada para hacer repostería, además son ricas" , destacó

Al final de su video, la tiktoker compartió el Instagram de su hermana y pidió a los usuarios que le escriban para preguntarle precios y pedidos de tortas similares. "Necesito que se de cuenta que puede hacer mucha guita con ese talento. Para mi en otra vida fue Willy Wonka", comentó divertida

Los usuarios se sumaron al pedido

Pocas horas después de publicar el video, decenas de personas se mostraron sorprendidas por el trabajo de la joven. "Amiga, tiene que hacer un emprendimiento ya"; "No sé como lo hizo, pero es una genia tu hermana"; "Es un hada de la repostería", comentaron algunos

Por otro lado, hubo quienes opinaron que es mejor que no realice esa actividad con fines lucrativos, ya que podría perder su interés. "Mi hobby era la costura, me empujaron a monetizando y hoy en dia no lo disfruto para nada. No pidas que termine odiando algo que le hacía feliz"; "Un hobby cuando se hace emprendimiento termina siendo algo que odias a la larga, por los motivos q sean. No todo tiene que ser negocio", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.