6 de mayo de 2026 - 20:07

Su hermana hizo una torta increíble y pidió ayuda para hacerla viral: "Necesito que trabaje haciendo esto"

Una joven mostró el talento de su hermana para la repostería y comenzó una campaña para convencerla de que inicie un emprendimiento.

Su hermana hizo una torta increíble y pidió ayuda para hacerla viral: Necesito que trabaje haciendo esto

Su hermana hizo una torta increíble y pidió ayuda para hacerla viral: "Necesito que trabaje haciendo esto"

Foto:

TikTok | @uma.german
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una tiktoker compartió una torta que su hermana preparó y quedó tan sorprendida que pidió ayuda para viralizarla. En el video, se puede ver que el original trabajo de repostería que realizó y estalló en las redes sociales.

Leé además

Video viral TikTok: le regaló un dron a su marido, pero el entretenimiento casi termina en dovorcio.

Video viral: le regaló un dron a su marido, pero terminó lastimada y el momento casi termina en divorcio

Por Román Pérez
Pagan 300 euros por un trabajo poco común: tocar muebles y analizar detalles.

Buscan "acariciadores" de muebles en España: el insólito trabajo que se volvió viral

Por Redacción Viral

En su cuenta de TikTok (@uma.german) la joven mostró el diseño de la torta, que consistía en un reloj gigante que tenía incorporado baterías para que funcionara realmente. "No quiere cobrar por hacer esto, no quiere trabajar haciendo esto", se lamentó

Ante su sopresa, la tiktoker pidió a sus seguidores que la ayuden a viralizar el video, para así mostrar el talento de su hermana a más personas y convencerla de explotar su potencial. "Haganla entrar en razón, que puede ser un emprendimiento en que empresas o personas le encarguen tortas realistas como esta", expresó

Embed - Hola volvi hace mucho no subo nada pero aca estoy de nuevo siganla en ig @_ancook
@uma.german

Hola volvi hace mucho no subo nada pero aca estoy de nuevo siganla en ig @_ancook

sonido original - Uma German

Por otro lado, sorprendió aún más al confesar que la creadora de estos trabajos no realizó cursos de repostería para aprender a elaborar estas tortas a su corta edad. "La piba tiene 20 años, no estudió nada para hacer repostería, además son ricas", destacó

Al final de su video, la tiktoker compartió el Instagram de su hermana y pidió a los usuarios que le escriban para preguntarle precios y pedidos de tortas similares. "Necesito que se de cuenta que puede hacer mucha guita con ese talento. Para mi en otra vida fue Willy Wonka", comentó divertida

Los usuarios se sumaron al pedido

Pocas horas después de publicar el video, decenas de personas se mostraron sorprendidas por el trabajo de la joven. "Amiga, tiene que hacer un emprendimiento ya"; "No sé como lo hizo, pero es una genia tu hermana"; "Es un hada de la repostería", comentaron algunos

Por otro lado, hubo quienes opinaron que es mejor que no realice esa actividad con fines lucrativos, ya que podría perder su interés. "Mi hobby era la costura, me empujaron a monetizando y hoy en dia no lo disfruto para nada. No pidas que termine odiando algo que le hacía feliz"; "Un hobby cuando se hace emprendimiento termina siendo algo que odias a la larga, por los motivos q sean. No todo tiene que ser negocio", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Video conmovedor: una yegua asistió al funeral de su dueño y su reacción fue viral

Conmovedor: una yegua asistió al funeral de su dueño y su reacción fue viral

Ilusión óptica: el fenómeno viral que desconcierta en redes.

Un video que engaña al cerebro: la ilusión óptica de caminar al revés que se volvió viral en redes

Fueron a ver la película de Michael Jackson y salieron del cine bailando

Abuelas con ritmo: fueron a ver la película de Michael Jackson y salieron del cine bailando

Fue a buscar el auto al mecánico pero se dio cuenta que se estaba llevando al perro.

Fue a buscar el auto al mecánico y le "robó" algo sin querer: "Cuando lo vi me empecé a reír"