Abuelas con ritmo: fueron a ver la película de Michael Jackson y salieron del cine bailando

Un grupo de amigas fue a ver la biopic del "Rey del Pop" y decidieron salir del cine recordando las mejores épocas. El video se viralizó en redes y se llenó de comentarios.

La semana pasada, se estrenó en todo el mundo "Michael", la película biográfica oficial de Michael Jakson, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson. Millones de personas asistieron a cines de todo el mundo para verla y rememorar las mejores canciones del Rey del Pop. Este fue el caso de un grupo de abuelas en Brasil, que decidieron salir de la sala a todo ritmo.

En un video publicado por una usuaria en Instagram, se puede ver al grupo de amigas bailando al ritmo de "Don’t Stop ’til You Get Enough", uno de los grandes éxitos de Jackson. Durante la proyección de los créditos, las mujeres se pararon de sus butacas, ya en la sala vacía, y se pusierona a bailar con los pochocolos y las bebidas en la mano.

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Después, decidieron bajar las escaleras mientras imitaban los pasos característicos del Rey del Pop y salieron de la sala de la manera más divertida. "Ellas se divierten", publicó la joven en Instagram junto con el video.

Usuarios en las redes se sumaron a la fiesta El video alcanzó millones de reproducciones en redes sociales y se llenó de comentarios de usuarios que se reían del momento y a la vez expresaban ternura por el baile de las abuelas.