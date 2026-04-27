"Michael" vence a los críticos, rompe récords y arrasa en la taquilla mundial: las cifras oficiales

La película basada en la vida del Rey del Pop le ganó a “Bohemian Rhapsody” en su estreno a nivel mundial. En Argentina convocó a más de 200 mil espectadores.

La biopic "Michael" rompe récords en taquilla pese a las críticas de Paris Jackson, hija del rey del pop

A contramano de la polémica y los cuestionamientos públicos de Paris Jackson, el biopic "Michael" se convirtió en un fenómeno global: ya superó los 200 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana. Con esas cifras se consolidó como el mejor estreno de la historia para una película biográfica musical.

El film, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, debutó en cines el miércoles 22 de abril y en pocos días alcanzó los 217 millones de dólares a nivel mundial. De ese total, 97 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, cifras que le permitieron destronar a “Bohemian Rhapsody”, que hasta ahora lideraba el ranking con 122 millones en su estreno global.

Una escena de "Michael", la biopic sobre Michael Jackson Una escena de "Michael", la biopic sobre Michael Jackson gentileza Los número de “Michael” en Argentina En Argentina, el impacto también fue contundente: la película convocó a 223.495 espectadores entre jueves y domingo, y trepó a 258.143 entradas vendidas si se suman las funciones de preestreno del miércoles, según la consultora Ultracine. Los números la posicionan como uno de los lanzamientos más fuertes del año en el país.

El fenómeno se replica en otros mercados. En España, por ejemplo, lideró la taquilla del fin de semana con 5,75 millones de euros, consolidándose como el mejor debut de un biopic en ese territorio y uno de los estrenos más importantes de 2026.

Embed - Michael | Tráiler Oficial - HD Sin embargo, el éxito comercial convive con una fuerte controversia. Desde antes de su llegada a los cines, “Michael” quedó en el centro del debate por evitar abordar las denuncias de abuso que marcaron la vida del cantante desde 1993 (la película termina en 1988 y queda pendiente la secuela). Según sus creadores, la historia se enfoca en la infancia del artista y en su salto a la fama como solista, dejando fuera los episodios más conflictivos.