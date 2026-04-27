"Michael" vence a los críticos, rompe récords y arrasa en la taquilla mundial: las cifras oficiales

A contramano de la polémica y los cuestionamientos públicos de Paris Jackson, el biopic "Michael" se convirtió en un fenómeno global: ya superó los 200 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana. Con esas cifras se consolidó como el mejor estreno de la historia para una película biográfica musical.
El film, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, debutó en cines el miércoles 22 de abril y en pocos días alcanzó los 217 millones de dólares a nivel mundial. De ese total, 97 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, cifras que le permitieron destronar a “Bohemian Rhapsody”, que hasta ahora lideraba el ranking con 122 millones en su estreno global.
Una escena de "Michael", la biopic sobre Michael Jackson
Una escena de "Michael", la biopic sobre Michael Jackson
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Los número de “Michael” en Argentina
En Argentina, el impacto también fue contundente: la película convocó a 223.495 espectadores entre jueves y domingo, y trepó a 258.143 entradas vendidas si se suman las funciones de preestreno del miércoles, según la consultora Ultracine. Los números la posicionan como uno de los lanzamientos más fuertes del año en el país.
El fenómeno se replica en otros mercados. En España, por ejemplo, lideró la taquilla del fin de semana con 5,75 millones de euros, consolidándose como el mejor debut de un biopic en ese territorio y uno de los estrenos más importantes de 2026.
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Sin embargo, el éxito comercial convive con una fuerte controversia. Desde antes de su llegada a los cines, “Michael” quedó en el centro del debate por evitar abordar las denuncias de abuso que marcaron la vida del cantante desde 1993 (la película termina en 1988 y queda pendiente la secuela). Según sus creadores, la historia se enfoca en la infancia del artista y en su salto a la fama como solista, dejando fuera los episodios más conflictivos.
Durante la producción, incluso, el proyecto debió reformular parte de su guion por cuestiones legales, lo que implicó eliminar referencias a Jordan Chandler, protagonista de una de las denuncias más resonantes en los 90. Jackson nunca fue hallado culpable por la Justicia estadounidense.
Paris Jackson y su enojo con la biopic de su padre Michael
Paris Jackson, hija del músico, tomó distancia del film con declaraciones filosas contra la producción. Si bien aclaró que no guarda rencor hacia su padre, cuestionó el enfoque del biopic y lo definió como una versión “edulcorada” y alejada de la realidad.
La biopic "Michael" rompe récords en taquilla pese a las críticas de Paris Jackson.
La biopic "Michael" rompe récords en taquilla pese a las críticas de Paris Jackson.
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Paris Jackson y su enojo con el filme sobre su padre.
Paris Jackson y su enojo con el filme sobre su padre.
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"Mucha gente dice que odio a mi padre o que le guardo rencor… eso no es verdad", apuntó. Y, sobre la producción, agregó: "Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada".
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“La película está dirigida a una parte de los fans que todavía viven en esa fantasía”, sostuvo. También remarcó que la historia presenta “inexactitudes y mentiras”, y aseguró que sus aportes al guion no fueron tenidos en cuenta. “Prefiero la honestidad antes que las ventas o el beneficio económico”, afirmó.