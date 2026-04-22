Estrenos de cine: la biopic de Michael Jackson promete volver a desatar controversias sobre su vida

El estreno de " Michael " este jueves 23 de abril no es uno más. La película, biopic de Michael Jackson , llega precedida por una serie de regrabaciones millonarias y decisiones creativas que revelan el delicado equilibrio entre el retrato artístico y las implicancias legales de contar la vida del Rey del Pop.

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Según contó Antoine Fuqua, el director, en una entrevista con The New Yorker, el proyecto debió ser “reestructurado” luego de que el equipo invirtiera hasta 15 millones de dólares adicionales para modificar el guion original. En su concepción inicial, el filme comenzaba en 1993 con la Policía llegando al rancho Neverland tras las acusaciones de abuso contra el joven Jordan Chandler. Esa escena marcaba el tono de una narrativa que alternaba entre el ascenso meteórico del artista y las controversias judiciales que lo rodearon.

Sin embargo, todo ese eje fue eliminado . Una cláusula legal impedía mencionar o representar a Chandler, lo que obligó a borrar por completo ese conflicto del relato. Entre las escenas descartadas, se encontraba una especialmente cruda. “Filmé a Michael siendo desnudado, tratado como un animal, un monstruo”, explicó Fuqua sobre la secuencia inicial que finalmente no verá la luz.

La nueva versión opta por un enfoque distinto: la película ahora concluye con Jackson en la cima de su carrera y centra su tensión dramática en la conflictiva relación con su padre, Joe Jackson. Un giro que desplaza el foco de las acusaciones hacia el costado más íntimo y familiar del artista.

Aun así, el director no esquivó el tema en sus declaraciones. “Cuando escucho esas cosas, siempre me detengo a reflexionar”, sostuvo Fuqua, quien también deslizó su escepticismo sobre algunas denuncias: “a veces la gente hace cosas desagradables por dinero”.

El filme también revive el recorrido judicial del cantante, incluyendo los diez cargos de abuso sexual que enfrentó en 2005 y de los que fue absuelto, así como el impacto cultural de producciones como Leaving Neverland, que reavivaron las acusaciones años después.

En el rol protagónico aparece Jaafar Jackson, quien es nada menos que el sobrino del cantante, cuya interpretación promete ser uno de los grandes atractivos: no solo por el notable parecido físico, sino por la minuciosa recreación de gestos y movimientos del ícono pop.

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